Final Fantasy IX: Memoria Project, 25 minutes d'une démo bluffante sous Unreal Engine 5 créée par des passionnés de l'industrie

Alors que Final Fantasy XVI s'apprête à voir le jour et que Final Fantasy VII Rebirth fait parler de lui depuis quelques jours, c'est un tout autre épisode numéroté de la licence qui vient s'incruster dans l'actualité, Final Fantasy IX. Non, rien d'officiel, alors qu'une série animée pour enfants avait été officialisée il y a près de deux ans désormais. Il s'agit en effet d'un projet réalisé par des fans du jeu, baptisé « Final Fantasy IX: Memoria Project ». Derrière ce nom se cache une démo technique d'une durée de 25 minutes, réalisée sous Unreal Engine 5 par plus d'une cinquantaine de professionnels de l'industrie vidéoludiques au cours de ces trois dernières années, qui ont voulu réimaginer et rendre hommage à ce jeu culte. Une belle lettre d'amour que vous pouvez donc découvrir ci-dessous :

Notez bien que ses passionnés n'ont en aucun cas l'intention de commercialiser une version jouable de leur projet, qui n'est qu'une démo conceptuelle s'amusant à imaginer ce que pourrait donner un remake s'il était réalisé à l'heure actuelle. Ils se sont toutefois donné les moyens en allant jusqu'à doubler quelques dialogues en plus du gameplay et des cinématiques, et franchement, quelle claque ! Sauf que le leak de la base de données de GeForce NOW (NVIDIA) en 2021 mentionnait justement un remake et, selon Gematsu, il serait effectivement bien en développement du côté de Square Enix. Sachant que Yoshinori Kitase nous teasait une grosse annonce pour cette année sans en préciser la teneur, il est clairement permis de rêver. Si cela s'avère, espérons que le rendu soit encore bien mieux que ce Memoria Project, au risque de décevoir quelque peu les joueurs.

