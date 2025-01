Final Fantasy VII Partie 3 : des infos sur le développement et une bonne nouvelle pour les joueurs PS5

En 2020, les joueurs PS4, puis PC, découvraient Final Fantasy VII Remake, premier volet d'un vaste projet visant à moderniser le jeu de rôle culte de Square Enix. Une suite a déjà vu le jour, Final Fantasy VII Rebirth, qui vient d'ailleurs de débarquer sur ordinateurs (TEST Final Fantasy VII Rebirth : une renaissance sur PC). L'occasion pour le directeur du jeu Naoki Hamaguchi de s'entretenir avec 4Gamer pour évoquer le prochain opus.

Bien évidemment, les développeurs sont déjà à la tâche sur ce Final Fantasy VII Partie 3, le titre est en conception depuis la fin du développement de FF7 Rebirth, comme l'explique Naoki Hamaguchi :

Concernant le troisième jeu, nous avons commencé à travailler dessus immédiatement après avoir terminé Final Fantasy VII Rebirth, vers mars ou avril 2024, donc nous sommes déjà en développement depuis environ neuf mois. Notre objectif pour 2024 était de consolider l’expérience de jeu que nous visions avec le troisième volet du projet Remake, et nous avons mis au point une excellente version qui s’aligne sur la direction et la vision globales de l’équipe. À partir de 2025, nous sommes entrés dans la phase de construction et de perfectionnement du jeu sur la base du plan que nous avons établi, et le développement progresse sans heurts et à un bon rythme, suivant le calendrier que j’ai initialement établi. Je ne peux pas dire quand je pourrai partager plus d’informations, mais restez à l’écoute.

La suite de Final Fantasy VII Remake et Rebirth est donc en développement depuis neuf mois et le projet avance à bon rythme, de quoi ravir les fans qui attendent cet opus avec impatience. Cependant, un point inquiète pas mal de joueurs. FF7 Remake était sorti à l'origine sur PS4, mais FF7 Remake est exclusif à la PS5, laissant pas mal de joueurs sur le carreau. Alors, faudra-t-il encore acheter une nouvelle console pour cette troisième partie ? Le producteur Yoshinori Kitase déclare :

Non, non, ne vous inquiétez pas pour ça la prochaine fois.

Voilà qui devrait rassurer les joueurs, Final Fantasy VII Partie 3 sortira bien sur PlayStation 5, pas besoin de craquer pour la prochaine génération de consoles afin de connaître la fin de l'histoire. Naoki Hamaguchi explique d'ailleurs que, même si Square Enix est proche de Sony, limiter la sortie à un marché réduit n'est plus très avantageux, rappelant au passage que de plus en plus de jeux édités par Sony sortent sur ordinateurs. Une stratégie qui inspire Square Enix, le directeur du jeu va même jusqu'à déclarer qu'« il est inévitable que les versions console et PC soient publiées en même temps, ou extrêmement proches l’une de l’autre, à l’avenir ». Un ressenti personnel qui ne représente pas forcément la vision de Square Enix, rien n'est donc confirmé. Pour rappel, FF7 Remake est sorti 20 mois après sur PC, tandis que FF7 Rebirth n'a mis que 10 mois à arriver sur ordinateurs.

Pour l'instant, il va falloir patienter. Vous pouvez acheter Final Fantasy VII Rebirth à partir de 44,27 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.