Fire Emblem: Three Houses, les personnages jouables du DLC Ombres embrasées dévoilés

La semaine dernière, Nintendo a dévoilé le DLC Ombres embrasées de Fire Emblem: Three Houses à la suite de l'annonce de l'arrivée de Byleth dans Super Smash Bros. Ultimate, prévue pour la semaine prochaine.

Depuis, quelques détails supplémentaires ont été donnés, à commencer par le fait que nous ne pourrons pas utiliser l'ensemble des membres de notre classe au combat au cours de cette histoire annexe. Pour autant, nous ne savions pas exactement qui nous aurons sous nos ordres. Eh bien, le compte Twitter de la licence a répondu à cette question dans une série de tweets.

En plus du protagoniste et des quatre membres des Loups de cendre que sont Yuri, Constance, Balthus et Hapi, les trois leaders de chaque maison seront présents, à savoir Edelgard, Dimitri et Claude. Ils seront également accompagnés chacun par un de leur camarade, Linhardt, Ashe et Hilda. Pour l'occasion, ces derniers ont eu droit à un artwork inédit chacun, réalisés par l'artiste Chinatsu Kurahana.

Les affrontements s'annoncent donc bien plus stratégiques avec cet effectif réduit. Pour découvrir à quoi ils ressembleront, ce sera dès le 13 février prochain, date de sortie d'Ombres embrasées dans Fire Emblem: Three Houses sur Switch.

