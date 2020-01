Fire Emblem: Three Houses, vidéos, images et descriptions pour les Loups de cendre du DLC Ombres embrasées

Le mois prochain, Fire Emblem: Three Houses va accueillir la vague 4 de DLC incluse dans son Pass d'extension, qui rajoutera cette fois un scénario et une 4e maison secrète, les Loups de cendre. En plus d'une bande-annonce pour Ombres embrasées, nous avons déjà été gratifiés de quelques détails et visuels à son sujet, et connaissons les personnages qui combattront à nos côtés, les batailles ne nous laissant cette fois pas le choix.

Le compte Twitter japonais de la licence a depuis partagé des descriptions de Yuri, Constance, Balthus et Hapi, les quatre nouveaux officiers qui seront ajoutés, avec leur portrait et une courte vidéo à chaque fois comme cela avait été le cas pour les autres maisons avant la sortie. Un internaute, @SatsumaFS, a traduit en anglais le tout, voici ce que cela donne :

Yuri (doublé par Enoki Junya) Le leader des Loups de cendre. Il était étudiant à l'Académie des officiers, mais a été expulsé en raison de certaines circonstances et a déménagé pour vivre dans les Abysses. Sous son discours grossier, il peut être vaguement vu qu'il est doté d'une forte volonté de protéger les habitants de l'Abysse.

Constance (doublée par Bridcutt Sarah Emi) Une dame de la maison Nuvelle, une famille noble de l'Empire qui s'est effondrée dans un conflit il y a quelques années. Tout en restant dans l'Abysse, elle n'a pas renoncé à son rêve de faire revivre la maison Nuvelle, et elle attend avec vigilance une chance de faire de grandes choses et de gagner une reconnaissance mondiale. Son discours semble poli, mais elle ne peut pas cacher sa nature dominatrice.

Balthus (doublé par Kimura Subaru) Un homme turbulent de l'Alliance. Le « Roi autoproclamé de la bagarre de Leicester ». Sa personnalité chaleureuse et négligente est ce qui l'a conduit à devenir un fugitif, alors il se cache dans l'Abysse. Il suit son désir de protéger les habitants qui l'ont abrité, ainsi que ses instincts de combat, repoussant à fond tous les intrus.

Hapi (doublée par Misawa Sachika) Une fille passive qui ne cache pas son apathie. Alors qu'elle a une attitude désintéressée envers tout, elle se bat contre les intrus au sein des Loups de cendre. Il est dit que la raison pour laquelle elle vit dans l'Abysse est due à sa « constitution » unique.

Par ailleurs, comme déjà évoqué, Ombres embrasées n'utilisera pas la sauvegarde principale, mais un fichier séparé, tout en permettant ensuite de recruter les Loups de cendre dans le jeu de base. Mais ce n'est pas tout, car nous apprenons désormais que nous pourrons également visiter l'Abysse durant nos temps libres au monastère une fois le premier épisode du DLC complété. En plus de ça, avant l'ellipse, nous pourrons interagir avec nos nouveaux élèves à travers les différentes activités proposées, les visuels partagés montrant les cours, les rendez-vous pour prendre le thé, le repas au réfectoire et la chorale. Enfin, ils disposeront bien entendu d'une version post-ellipse et apparaîtront si nous les avons recrutés. Nous avons donc hâte de voir leur nouvelle apparence !

Il faudra toutefois encore patienter quelques jours, la date de sortie d'Ombres embrasées étant fixée au 13 février. Pour terminer, l'artiste Chinatsu Kurahana a également réalisé des illustrations pour Dorothea, Ingrid, Seteth et Rhea, visibles dans Super Smash Bros. Ultimate, à retrouver en page suivante avec d'autres visuels.

