Foamstars : le Splatoon low cost de Square Enix aura droit à sa bêta ouverte

Lors du PlayStation Showcase de mai dernier, Square Enix dévoilait Foamstars, un jeu de tir multijoueur avec de la mousse, qui rappelle fortement la franchise Splatoon de Nintendo. Un titre coloré qui refait parler de lui ce soir à l'occasion du PlayStation State of Play, avec une nouvelle bande-annonce :

La vidéo ci-dessus est surtout là pour nous annoncer que Foamstars aura droit à une bêta ouverte du 29 septembre au 1er octobre prochain, exclusivement sur PlayStation 5. Pas d'inscription, ni même d'abonnement au PS+ pour y participer, il suffira de télécharger l'application « FOAMSTARS Open Beta Party » sur le PlayStation Store pour découvrir ce jeu de tir avec de la mousse dès la fin du mois. La bêta ouverte inclura deux modes de jeux en 4 vs 4, Smash the Star et Happy Bath Survival, ainsi que plusieurs armes et personnages, ces derniers seront Soa, ΔGITO, Tonix, Jet Justice, Mel T, The Baristador, Rave Breaker et Pen Gwyn.

Foamstars est attendu en 2024, et il sera également présent au Tokyo Game Show 2023 la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.