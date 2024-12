FOAMSTARS : c'est la fin, le free-to-play n'a pas suffi à sauver le jeu live service de Square Enix

Tout comme Ubisoft, Square Enix se casse lui aussi les dents sur les jeux live service. Le studio japonais avait lancé en début d'année FOAMSTARS, un jeu de tir multijoueur avec un contenu saisonnier. Mais, en octobre dernier, Square Enix a passé FOAMSTARS en free-to-play, signe que le titre n'était déjà plus en grande forme.

Aujourd'hui, Square Enix enfonce un peu plus le clou dans le cercueil de son jeu et annonce la fin des mises à jour de FOAMSTARS. Un ultime patch sera publié la semaine prochaine pour tenter de faire vivre le jeu le plus longtemps possible, il y aura tout le contenu des précédentes saisons à débloquer, mais le studio japonais ne proposera plus rien d'inédit. Un baroud d'honneur avant sans doute l'inévitable coupure des serveurs en 2025, bien que Square Enix espère que le jeu vive même sans mises à jour. Voici tout ce qu'il faut savoir :

Après la saison « QUE LA FÊTE CONTINUE » qui se déroulera du vendredi 13 décembre 2024 au vendredi 17 janvier 2025, il n'y aura plus de mise à jour de saison pour FOAMSTARS. Dans cette dernière mise à jour, des ajouts pour améliorer l'expérience de jeu, comme la possibilité de personnaliser les tirs de chaque personnage, ainsi que de nouveaux éléments d'amélioration, comme les gemmes prismes, seront introduits pour permettre aux joueurs de continuer à profiter du jeu. Tous les services en ligne resteront disponibles après la fin de la saison « QUE LA FÊTE CONTINUE ». En outre, nous prévoyons d'organiser la COUPE FOAMSTARS, une série d'événements portant le nom de chaque personnage du jeu.

Enfin, pour permettre aux nouveaux joueurs de profiter pleinement de FOAMSTARS, les pass saisonniers précédents seront à nouveau disponibles. Les joueurs pourront alterner entre les pass saisonniers à tout moment pour obtenir des objets des saisons précédentes. Ainsi, les joueurs seront en mesure obtenir tous les objets de chaque saison. Vous trouverez ci-dessous les détails des principaux changements qui seront apportés au contenu de FOAMSTARS à partir du vendredi 17 janvier 2025, à 1 h (UTC).

*Certains contenus peuvent faire l'objet d'ajustements ultérieurs. Pass saisonnier



Les joueurs pourront choisir n'importe quel pass saisonnier parmi ceux des saisons précédentes et seront libres d'alterner de l'un à l'autre à tout moment. Comme pour les saisons précédentes, le pass saisonnier basique sera gratuit et le pass premium sera payant. En outre, vous pourrez désormais acheter des rangs spécifiques d'un pass saisonnier depuis l'écran « Pass saisonnier » pour débloquer les récompenses correspondantes. *Pétard : bulles, qui était disponible via le pass premium lors des saisons précédentes, deviendra accessible via le pass saisonnier standard, à la suite de la fin de la vente de divers pétards. FÊTE EXTRÊME



Les FÊTES EXTRÊMES se dérouleront chaque samedi entre 3 h et 14 h 59 (UTC) dans l'ordre ci-après. Le statut d'une FÊTE EXTRÊME (« à venir » ou « en cours »), sera annoncé en jeu. Fête des talents aléatoires ! (Rotation*) Fête des talents aléatoires ! Fête des doublons ! *La « fête super duel », la « fête par-dessus la troisième corde », la « fête balle fatale » et la « fête invisible » se succéderont tour à tour. FÊTE CLASSÉE



La « FÊTE CLASSÉE CONSTELLATION DE STARS » et la « FÊTE CLASSÉE STAR SOLITAIRE » seront renouvelées sous la forme de la « COUPE FOAMSTARS ». La « FÊTE CLASSÉE CONSTELLATION DE STARS » deviendra la « LIGUE DE LA LIBERTÉ DE LA COUPE FOAMSTARS » et la « FÊTE CLASSÉE STAR SOLITAIRE » deviendra la « LIGUE DES LÉGENDES DE LA COUPE FOAMSTARS ». Chaque COUPE FOAMSTARS portera le nom d'une Foamstar spécifique et alternera toutes les quatre semaines. Les récompenses incluent des icônes et d'autres objets inspirés de chaque FOAMSTAR, alors ne passez pas à côté ! De plus, à la suite des retours des joueurs que nous avons reçus, ces deux événements continueront d'avoir lieu quotidiennement. La « LIGUE DE LA LIBERTÉ DE LA COUPE FOAMSTARS » adoptera un format facilement rejoignable en groupe à tout moment, tandis que la « LIGUE DES LÉGENDES DE LA COUPE FOAMSTARS » sera conçue pour permettre aux joueurs reconnus pour leurs capacités de participer à des matchs plus compétitifs. Nous vous invitons à rester à l'affût pour de plus amples informations et mises à jour ultérieures. Boutique



Les objets de la catégorie « Recommandations » seront mis à jour quotidiennement. Défis



Les défis « à durée limitée » actuels deviendront des défis « d'événement » et seront divisés en plusieurs catégories : Défis quotidiens (mis à jour quotidiennement)

Défis d'événement (mis à jour chaque samedi) Les défis « hebdomadaires » continueront à s'accumuler d'une semaine sur l'autre à partir du début du défi, mais ils seront désormais remplacés toutes les quatre semaines au lieu de toutes les cinq semaines (le temps d'une saison). De plus, la « FÊTE OCCASIONNELLE » et la « FÊTE PRIVÉE » en mode VERSUS, qui ne sont pas mentionnées ci-dessus, ainsi que le mode MISSION, resteront disponibles pour votre plus grand plaisir. Nous vous remercions de continuer à soutenir FOAMSTARS.

FOAMSTARS est disponible sur PC et PlayStation 5, vous pouvez acheter la PS5 Pro à partir de 799 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.