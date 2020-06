Fog Gaming : voici l'annonce « révolutionnaire » de SEGA...

La semaine dernière, Zenji Nishikawa, journaliste chez Famitsu, teasait quelque chose de gros venant de SEGA, parlant d'une annonce « révolutionnaire » qui « secouera l'industrie du jeu vidéo ». Le studio japonais célèbre actuellement ses 60 ans, les fans étaient évidemment impatients de découvrir de quoi il s'agissait.

Le magazine Famitsu n'est pas encore disponible, mais son contenu a déjà fuité, et cette annonce, c'est le Fog Gaming. La technologie se base sur le Fog Computing et permet d'utiliser les ressources des processeurs et cartes graphiques des bornes d'arcade inutilisées pour rediriger la puissance vers les autres game centers du Japon. Le but est ainsi de réduire les coûts de fonctionnement des salles d'arcade et les joueurs bénéficieront quant à eux d'une meilleure qualité de jeu, sans latence. Cette technologie de SEGA permettra ainsi aux game centers de générer des revenus même pendant les heures de fermeture.

Il faut avouer que l'annonce est un peu décevante, seuls les joueurs japonais seront concernés par le Fog Gaming... Pour rappel, SEGA a également annoncé une Game Gear Micro, qui porte vraiment bien son nom vu la petite taille de la machine.