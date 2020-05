SEGA : une annonce « révolutionnaire » qui va « secouer l'industrie » le 4 juin

SEGA a peut-être perdu de sa superbe aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'il était un acteur majeur de l'industrie vidéoludique dans les années 80, grâce à ses Master System et Mega Drive. Depuis la Dreamcast, le constructeur a lâché l'affaire et n'est désormais plus que développeur et éditeur, mais il pourrait faire une annonce majeure dans les prochains jours, via le magazine japonais Weekly Famitsu.

C'est le journaliste Zenji Nishikawa qui a teasé cette annonce lors d'un live sur YouTube tout récemment. Son magazine, Famitsu, aurait en effet un scoop très important, comparable à la révélation de la PlayStation 5 par Wired l'année dernière. Selon lui, cette annonce sera « révolutionnaire » et « secouera l'industrie du jeu vidéo ». D'abord discret concernant la nature de l'information, il a quand même lâché, de manière assez involontaire d'ailleurs, qu'elle sera directement en lien avec SEGA.

Pour rappel, le constructeur japonais célèbre cette année ses 60 ans, il soufflera ses bougies le 3 juin, et c'est le lendemain que sera publié ce numéro de Weekly Famitsu qui promet de belles choses. Alors, SEGA va-t-il revenir dans la course en dévoilant une Dreamcast 2 ? Non, dommage pour les fans. Il y a quelques semaines, une étonnante rumeur laissait entendre que Microsoft rachèterait SEGA, mais difficile d'y croire pour le moment. Nous aurons de toute façon nos réponses la semaine prochaine.

