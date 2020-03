SEGA : un logo, un message, une rétrospective et une étrange mascotte pour les 60 ans de l'éditeur

Le 3 juin 2020, SEGA fêtera ses 60 ans de bons et loyaux services. C'est en effet en 1960 qu'a été érigé Nihon Goraku Bussan, l'ancêtre du groupe, déjà spécialisé dans les jeux vidéo et le divertissement.

L'éditeur prévoyait de lancer les festivités de cet anniversaire aujourd'hui, avec un teasing visiblement lié à Segata Sanshiro, personnage fictif utilisé pour la promotion de la SEGA Saturn à la fin des années 90. Le judoka ne fait finalement pas son retour, mais est remplacé par une nouvelle mascotte, appelée Sega Shiro, prenant la forme d'un jeune homme qui porte un kimono comme une cape sur les épaules. S'agit-il d'un simple rappel à ces publicités cultes au Japon, ou les prémices d'une annonce plus importantes ? Nul ne le sait pour le moment.

Dans le même temps, le directeur actuel Haruki Satomi a donné le coup d'envoi des célébrations des 60 ans de sa société, d'abord avec un message adressé aux fans.

Cette année, soixante ans se seront écoulés depuis la création de Nihon Goraku Bussan Co. Ltd., le prédécesseur de SEGA, le 3 juin 1960. Nous sommes redevables envers tous ceux qui ont dirigé le Groupe SEGA pendant de nombreuses années et voudrions exprimer notre profonde gratitude à vous tous. Nous voulons surprendre le monde entier avec des expériences à couper le souffle que personne au monde n'a jamais imaginées. Nous voulons être une entreprise qui continue d'offrir des expériences inspirantes à tous dans le nouveau monde de l'avenir. C'est pourquoi nous devons surmonter tous les obstacles et continuer à relever de nouveaux défis. Le message clé du 60e anniversaire, GO SEGA , exprime de telles aspirations. Le Groupe SEGA prévoit une variété de contenus spéciaux pour ce 60e anniversaire. Grâce à ces contenus spéciaux, nous transmettrons la passion du Groupe SEGA au monde entier.

Cette année, le leitmotiv, ce sera donc GO SEGA, et il a d'ailleurs droit à son logo spécial que nous devrions voir associé à plusieurs initiatives dans les mois à venir. Et pour bien commencer, vous pouvez retrouver une rétrospective de l'histoire de la firme sur un site dédié.