Meta Quest 3 : erreur ou annonce cachée à quelques jours du Meta Gaming Showcase ?

Toutes les applications de la boutique Meta Quest affichent désormais le support du Quest 3 lorsqu'elles sont consultées depuis l'application en réalité virtuelle du Meta Store.

Le casque, qui n'a pas encore été officiellement révélé, apparaît dans la section « Plus d'infos » de toutes les applications de la boutique et il est listé juste après le Quest Pro. Cependant, si vous consultez la boutique depuis l'application mobile, vous y verrez le terme « Nouveauté Quest » à la place, tandis que depuis un navigateur web, c'est le texte « Compatible Inconnu » qui est affiché. À l'approche du Quest Gaming Showcase, le 1er juin prochain, il est tout à fait légitime d'imaginer que la révélation du prochain casque VR de Meta se fasse à ce moment-là. Pour autant, cela semble peu probable, car cet évènement est destiné à parler de jeux et non de matériel. En effet, que ce soit le Quest 2 ou encore le Quest Pro, ces deux casques ont été officiellement révélés lors de la conférence Meta Connect qui se déroule traditionnellement en octobre. Il est donc peu probable que le Meta Quest 3 - dont le nom n'est pas encore officiel - soit annoncé à ce moment-là et que cet affichage surprise sur le Meta Quest Store soit simplement une « erreur ».

Pour rappel, le Meta Quest 3, bel et bien prévu en 2023 selon les dires même du constructeur américain, a fait parler de lui via des informations découvertes par le dataminer Samulia qui ont été mises en ligne par le YouTubeur et analyste Brad Lynch. Cela a commencé en septembre 2022 (lire : « RUMEUR sur le Meta Quest 3 : l'apparence et les caractéristiques ont fuité, faisons le tour du propriétaire »), puis cela a continué en mars dernier, avec encore plus de précisions (lire « RUMEUR sur le Meta Quest 3 : de nouvelles informations alléchantes en fuite »). Nous avions alors appris que le casque n'aurait sans doute pas d'Eye Tracking ni de Face Tracking.

Pour finir avec ces « fuites », la plus belle a été celle de la feuille de route de Meta d'ici à 2027 que The Verge a publié. Selon cette présentation, Mark Rabkin, le vice-président de la réalité virtuelle chez Meta, aurait déclaré aux employés que le Quest 3 serait deux fois plus mince et au moins deux fois plus puissant que le Quest 2, mais qu'il coûterait « un peu plus cher ». Rabkin aurait également mentionné que le Quest 3 disposerait d'un « Smart Guardian » et mettrait fortement l'accent sur la réalité mixte dans toute la maison, avec l'arrivée de 41 nouvelles applications et jeux dédiés.

Annonce surprise au Meta Gaming Showcase 2023 ou erreur, quoi qu'il en soit, le Meta Quest 3 est le sujet qui va retenir notre attention dans les semaines et mois qui viennent. En attendant, s'offrir un Meta Quest 2 reste toujours d'actualité et vous pouvez le faire à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 € (128 Go) ou 549,99 € (256 Go).