Forspoken : la date de sortie du nouveau jeu de Square Enix encore repoussée, l'éditeur s'explique...

En voilà un qui se fait attendre. Forspoken, le nouveau jeu de rôle à gros budget de Square Enix et Luminous Productions nous faisant suivre une humaine transportée dans un monde magique et dangereux inconnu aurait du voir le jour le 24 mai 2022, avant que sa date de sortie ne soit déplacée au 11 octobre.

Devinez quoi ? L'éditeur vient déjà de confirmer qu'il n'arriverait pas à tenir son calendrier, et que la date de sortie de Forspoken était de nouveau décalée. Il a désormais prévu de sortir sur PS5 et PC le 24 janvier 2023. Étrangement, cette fois, le retard ne serait pas dû à des soucis de développement, qui serait actuellement déjà dans « sa phase finale d'optimisation », mais à une « décision stratégique » décidée avec des « partenaires privilégiés ».

Après discussion avec nos partenaires privilégiés, nous avons pris la décision stratégique de repousser le lancement de Forspoken au 24 janvier 2023. Tous les éléments du jeu sont désormais terminés, et le développement entre dans sa phase finale d'optimisation. Nous aimerions vous remercier pour votre patience et pour le soutien permanent qui nous accompagnent dans ce voyage. Votre enthousiasme est une source d'inspiration au quotidien et nous avons hâte de vous en dire plus sur Forspoken au cours de l'été !

La décision serait-elle voulue par Sony Interactive Entertainment, qui a probablement payé pour l'exclusivité temporaire du titre et prévoit de tout casser avec le lancement de God of War Ragnarök en novembre ? Ou au planning déjà chargé de Square Enix, qui lancera les RPG Valkyrie Elysium, Star Ocean: The Divine Force et The DioField Chronicle ces prochains mois ? Nul ne le sait pour le moment. Toujours est-il que si vous êtes impatients, Forspoken peut être précommandé à partir de 74,99 € sur Amazon.fr. Square Enix annonce d'ailleurs au passage que des nouvelles du jeu seront données au cours de l'été.

