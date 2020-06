Fortnite : le Chapitre 2 - Saison 3 et l'évènement Le Dispositif encore repoussés

Décidément, il faudra mériter le Chapitre 2 - Saison 3 de Fortnite... Initialement attendu pour fin avril, il avait été reporté au 4 juin, puis récemment au 11, mais ce ne sera pas encore la bonne date.

Encore une fois, Epic Games repousse le lancement des festivités, cette fois au mercredi 17 juin 2020. La cause est toute trouvée : Epic Games ne veut pas parasiter le discours du mouvement Black Lives Matter et soutenir à sa manière les personnes qui manifestent pour l'égalité des droits humains. Cette annonce s'accompagne également du report de l'évènement Le Dispositif, qui aura finalement lieu le lundi 15 juin.

Les évènements que nous vivons actuellement sont un douloureux rappel des injustices qui traversent toujours notre société, qu'il s'agisse de la négation des droits humains les plus fondamentaux ou des méfaits manifestes ou insidieux du racisme envers les personnes de couleur. Nous sommes parfaitement conscients de la peine ressentie par nos amis, familles, équipes, joueurs et communautés.

Nous croyons en l'égalité et la justice ainsi qu'en la diversité et l'inclusion, et nous considérons qu'il s'agit d'évidences qui dépassent le cadre de la politique.

L'équipe de Fortnite est impatiente de vous présenter la saison 3, mais nous tenons aussi à accorder aux membres de notre équipe du temps à consacrer à eux-mêmes, à leur famille et à leurs communautés.

L'évènement Le Dispositif a été repoussé au lundi 15 juin et le lancement de la saison 3 au mercredi 17 juin. Nous comprenons que ce report vient s'ajouter à un autre, et nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension dans cette période difficile.