Fortnite et Rocket League : 1 000 V-Bucks ou 1 000 Crédits offerts pour s'excuser des loot boxes aléatoires

Sur le terrain judiciaire, Epic Games n'avait pas que l'affaire contre Apple sur le feu. L'éditeur est aussi accusé d'avoir trompé ses joueurs avec des loot boxes dans Fortnite et Rocket League, dans le cadre d'une class action devant la Court Supérieur de Wake County, en Caroline du Nord. Un accord a été trouvé, et Epic Games s'engage à utiliser 26,5 millions de dollars pour offrir des compensations financières ou en V-Bucks ou Crédits à n'importe quelle personne qui en ferait la demande via le site dédié : malheureusement, cela ne concerne que les États-Unis à cette heure.

En revanche, pour s'excuser, Epic va faire un cadeau à une bonne partie des communautés. Si vous aviez fait un achat de Lama ou Caisse aléatoire entre le 1er juillet 2015 et la suppression de ces systèmes, vous allez recevoir 1 000 V-Bucks dans Fortnite ou 1 000 Crédits dans Rocket League, peu importe votre localisation. Cela ne concerne en revanche pas les Lamas à Rayons X de Fortnite, et le cadeau ne sera pas multiplié si vous aviez fait plusieurs achats. Les bonus seront envoyés dans les jours qui viennent, et certains les ont même déjà reçus.

