Fortnite : l'évènement Amour et Guerre et le mode limité Opération Destruction lancés, les skins Harley Quinn en fuite

La mise à jour 11.50 n'a apporté que peu de nouveautés pour Fortnite, en dehors de l'intégration d'un nouveau moteur physique, mais c'était pour mieux laisser la place à un gros évènement, Amour et Guerre.

Dès maintenant et jusqu'au 17 février, vous pouvez débloquer ou acheter de nouveaux éléments cosmétiques en remplissant de nouveaux défis, et surtout prendre part à un mode temporaire, Opération Destruction. Le but y est de s'affronter en 6v6 avec pour but de défendre ou attaquer une base équipée d'une bombe, et de remporter six des onze manches pour gagner la partie.



C'est le moment idéal pour faire équipe avec votre âme sœur, grâce au premier évènement de Fortnite en 2020 : Amour et guerre ! Venez jouer au mode temporaire Opération destruction créé par la communauté et gagnez des objets dont une pioche et une emote en accomplissant les défis Amour et guerre. Faites un tour dans la boutique d'objets pour mettre la main sur de nouvelles tenues et pioches. L'évènement Amour et guerre prend fin le 17 février, alors ne le manquez surtout pas ! MODE TEMPORAIRE OPÉRATION DESTRUCTION

Un jeu d'attaque et de défense tout ce qu'il y a de plus classique, mais à la sauce Fortnite. Faites équipe pour triompher ou éliminez vos amis pour affiner vos talents. Dans l'amour, c'est à la guerre comme à la guerre. Les règles sont simples : Des équipes de 6.

Jusqu'à 11 manches. Décrochez la victoire en remportant 6 manches avec votre équipe.

Détruisez le camp de la bombe (attaquants), défendez le site de la bombe (défenseurs) ou éliminez l'équipe adverse pour l'emporter. Trouvez et détruisez la bombe ou éliminez l'équipe adverse pour l'emporter.

Gagnez de l'or en éliminant des adversaires, en posant ou en désamorçant les objectifs et en terminant une manche. L'or sert à acheter des armes, du bouclier et des matériaux de construction. Remarque : l'or obtenu est conservé d'une manche à l'autre, mais est réinitialisé si vous changez de camp ! POUR L'AMOUR DU BUTIN Jouer au mode temporaire Opération destruction vous permet d'accomplir les défis Amour et guerre et de gagner des récompenses cosmétiques. La dernière récompense s'accorde à merveille avec l'ensemble cosmétique Subversive, disponible prochainement. UNE TENUE DE CIRCONSTANCES Qu'y a-t-il derrière le masque ? Préparez-vous pour l'évènement Amour et guerre en obtenant les nouvelles tenues proposées dans la boutique d'objets.

Du coup, pas d'évènement en lien avec Harley Quinn en ce jour de sortie de Birds of Prey dans certains pays ? Il se pourrait que l'apparition de la demoiselle se limite à un Harley Quinn bundle à acheter dans la boutique, dont l'existence a été repérée par des dataminers : un pack regroupera deux skins et des apparences de batte ou de marteau pour la pioche, en image ci-dessus. D'après les dernières rumeurs, les DLC devraient être lancés cette nuit sur toutes les plateformes.