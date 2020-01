Fortnite : Harley Quinn bientôt dans le jeu avec un évènement ?

Hier, Epic Games a enfin donné des nouvelles de la Saison 2 du Chapitre 2 de Fortnite, qui arrivera le 20 février prochain. Mais avant cela, les développeurs promettent de lancer un évènement de deux semaines, qui pourrait bien avoir un lien avec Harley Quinn.

Pour rappel, Warner Bros. s'apprête à sortir en salles Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn, film attendu le 5 février prochain au cinéma. Le studio a donc publié un simple tweet avec le casting et des invités (Doja Cat, Jurnee Smollett-Bell, Charlotte Lawrence, Ella Jay Basco, Megan Thee Stallion et bien sûr Margot Robbie) faisant des grimaces, mais le compte officiel de Fortnite s'est empressé de répondre :

Il est facile d'y voir un teaser concernant le prochain évènement de Fortnite, d'autant plus que Warner Bros. avait déjà invité Batman dans le jeu il y a quelques mois, au travers d'un autre évènement fort réussi. Affaire à suivre, cela devrait être confirmé dans les prochains jours.