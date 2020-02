Fortnite : le nouveau moteur physique Chaos et quelques nouveautés ajoutés par le patch 11.50

Le Chapitre 2 - Saison 2 de Fortnite a été repoussé à la fin du mois, Epic Games ayant besoin de plus de temps pour mettre en place un nouveau moteur physique. C'est aujourd'hui que Chaos est intégré au jeu en ligne par une mise à jour 11.50 : les développeurs s'attendent à beaucoup de bugs, alors n'hésitez pas à les signaler via la section dédiée dans le menu principal.

Epic Games se consacre d'ailleurs majoritairement au perfectionnement de cette technologie et à la correction d'autres problèmes avec ce patch, qui ne présente que peu de nouveautés. Le seul mode à avoir droit à un peu de sang neuf est Sauver le Monde, avec le personnage de Jonesy et l'Arbalète Crève-Cœur. Un évènement devrait tout de même être confirmé d'ici quelques jours pour occuper les amateurs de Battle Royale jusqu'à la prochaine saison.

Mise à jour 11.50





Jonesy, voleur de cœurs, vise droit au but !

« N'ayez crainte, Commandant... Je ne manque jamais ma cible ! » – Jonesy, voleur de cœurs

Avantage standard : Impact amélioré Augmente le rayon d'Onde de choc de 37,5% .

Avantage de Commandant : Impact amélioré + Augmente le rayon d'Onde de choc de 112,5% .





Disponible dans la boutique d'évènement du 8 février à 1h du matin (heure centrale européenne) jusqu'au 20 février à 10h (heure centrale européenne).

Arbalète Crève-cœur

L'arbalète de l'amour ! Tire un carreau qui retombe au fil de sa course et transperce les ennemis.



Disponible dans la boutique d'évènement du 8 février à 1h du matin (heure centrale européenne) jusqu'au 20 février à 10h (heure centrale européenne).



Système physique Chaos

Notre objectif au lancement est de faire en sorte que les sensations de jeu de Fortnite restent les mêmes. Nous restons à l'écoute de vos retours, alors n'hésitez pas à nous faire part des problèmes que vous pourriez rencontrer.



Pour signaler un problème, cliquez sur Faire un retour dans le menu principal et choisissez Bug. Nous vous conseillons d'inscrire « Physique » comme sujet et d'inclure un message concis qui décrit clairement le ou les problèmes que vous rencontrez.

Mise à jour de contenu 11.50



Sarah, anti-câlins

« Le premier qui me touche, il s'en prend une ! » – Sarah, anti-câlins

Avantage standard : Charge rapide Vous recevez 7,5 pts d'énergie pour chaque ennemi éliminé avec une arme de mêlée.

Avantage de commandant : Charge rapide + Vous recevez 22,5 pts d'énergie pour chaque ennemi éliminé avec une arme de mêlée.





Disponible dans la boutique d'évènement du 15 février à 1h du matin (heure centrale européenne) jusqu'au 20 février à 10h (heure centrale européenne).



À propos des objets cosmétiques

Vous pourrez bientôt accéder à vos tenues et vos accessoires de dos dans le casier de la base. Cependant, il y a toujours quelques bugs dont nous devons nous occuper avant de pouvoir publier cette fonctionnalité. Nous visons donc désormais la mise à jour 12.10 pour les tenues et accessoire de dos, le temps de tester et de corriger les problèmes que nous rencontrons. Pas d'inquiétude, vos Commandants pourront aller se battre avec style dans un futur proche.

C'est bientôt la fin de Nuit de glace et des donjons !

Descendez dans les profondeurs et affrontez un monstre sinistre ! Terminez ces quêtes et déverrouillez ces Héros, car les donjons vont entrer dans un profond sommeil lors de la mise à jour 12.0. Ne vous inquiétez pas, Héros ! Les donjons reviendront plus tard.



Corrections de bugs majeurs

Correction d'un problème à cause duquel les Commandants étaient bloqués sur leur écran d'inventaire lorsqu'ils jouaient dans les donjons avec une manette.