Fortnite : des maillots et un évènement NBA en approche, des récompenses et des V-Bucks à gagner

Les collaborations de Fortnite vont tellement vite et loin que c'est à se demander si Epic Games aura encore des idées en stock pour les années à venir. Après s'être allié à la NFL et à de grands clubs de football pour des skins spéciales, il s'attaque à une autre discipline sportive, le basketball, et plus particulièrement à son incontournable ligue nord-américaine, la NBA.

Alors que les Play-Offs démarrent ce week-end, Fortnite va accueillir des maillots virtuels à acheter via le bundle Dans le Panier à compter du 22 mai, tandis que le bundle Tir au panier comprendra une emote Ballon Roulé et l'accessoire Panier Portable. Oui, il permet bien aux autres joueurs de dunker dans notre dos. Des packs d'objets ont sinon été concoctés par Donovan Mitchell et Trae Young, et un évènement communautaire débute dès maintenant en permettant de s'inscrire sur un site officiel pour défendre les couleurs de son équipe favorite, afin de récupérer des récompenses et des V-Bucks.



