Fortnite : le mode hommage à Martin Luther King est là pour durer, mais Epic Games désactive les emotes

La semaine dernière, Fortnite accueillait La Marche dans le temps, un mode de jeu nous plongeant dans une reconstitution du Washington de 1963, le jour où Martin Luther King prononça son discours contre la ségrégation aux États-Unis. Un mode qui rend hommage au pasteur sous la forme d'un musée virtuel et interactif, où les joueurs sont libres de se balader.

Mais voilà, il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant que les joueurs se mettent à danser avec des emotes devant le Lincoln Memorial en réécoutant le discours de Martin Luther King. Une attitude pas très respectueuse, mais il était évident que cela allait arriver. Epic Games a donc pris des mesures et a donc désactivé l'utilisation des emotes dans le mode La Marche dans le temps, à l'exception de huit d'entre elles, qui font partie de l'évènement.

Car ce mode, même s'il est temporaire, est prévu pour rester là un bon moment. Epic Games a confirmé à GamesIndustry.biz que La Marche dans le temps sera disponible pendant un an, jusqu'à août 2022 donc. Ce qui devrait laisser le temps aux joueurs de Fortnite de connaître le discours de Martin Luther King par cœur, et surtout de bien le comprendre. Mais pour danser, il faudra aller dans un autre mode, et acheter des emotes via des V-Bucks vendus sur Amazon.

Lire aussi : Fortnite : refonte du menu de choix de partie et Ensemble de Fidélité du Club avec la mise à jour 17.50