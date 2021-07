Fracked : l'exclusivité PSVR s'offre une démo gratuite

Pour sa dernière production, Phantom: Covert Ops, nDreams avait créé un jeu complet autour d'un soldat d'élite furtif en pleine Guerre froide, spécialiste des interventions en kayak. Son nouveau titre, Fracked, se placera dans un tout autre registre et se montrera bien plus fun et explosif que son prédécesseur. Nous incarnerons un héros parachuté au milieu d'un complexe de fracturation hydraulique, face à des « fous interdimensionnels armés jusqu’aux dents, les Fracked », le tout à la sauce cel-shading. Retrouvez notre news sur le sujet à cette adresse.

Si vous ne tenez plus en place et que l'adrénaline coule à flots dans vos veines, sachez que le studio annonce aujourd'hui la sortie d'une démo gratuite à destination du PSVR afin de patienter avant sa sortie officielle le 20 août 2021.

