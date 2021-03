Fracked : un jeu PS VR qui n'a rien à envier aux meilleurs films d'action annoncé par les créateurs de Phantom: Covert Ops

Pour sa dernière production, Phantom: Covert Ops, nDreams avait créé un jeu complet autour d'un soldat d'élite furtif en pleine Guerre froide, spécialiste des interventions en kayak. Son nouveau titre vient d'être annoncé, et il s'apparente encore une fois à un film d'action digne d'Hollywood, mais avec encore plus de fun que pour son prédécesseur. Fracked nous fera incarner un héros parachuté au milieu d'un complexe de fracturation hydraulique, face à des « fous interdimensionnels armés jusqu’aux dents, les Fracked ». L'univers à l'esthétique cel-shadée et le ton décalé apporteront de la fraîcheur au genre, alors que le gameplay mêlera des phases de tir avec couverture à des séquences de ski, de tyrolienne ou d'escalade.

Le directeur créatif Steve Watt assume d'ailleurs totalement l'inspiration hollywoodienne de son projet, dans le texte qu'il a publié sur le PlayStation Blog.

Sortez votre PS VR et vos manettes de détection de mouvement ! Une nouvelle aventure en réalité virtuelle truffée d’action débarque cet été ! Fracked mêle à la perfection les combats à l’arme à feu frénétiques en 1 contre 1 à la course libre, au ski et à l’escalade comme jamais auparavant en réalité virtuelle.

J’adore les jeux et la réalité virtuelle. Il y a un potentiel énorme, en particulier pour nous, les gamers. Depuis que j’ai commencé à travailler sur la réalité virtuelle il y a quelques années, je rêve d’un bon jeu d’action et d’aventure offrant la liberté et la profondeur des jeux traditionnels avec l’immersion et le contrôle que seuls les jeux en réalité virtuelle peuvent proposer. Je n’ai aucune envie de jouer à des jeux ou de regarder des films sur ma télé quand je peux être le héros de mon propre film d’action en réalité virtuelle. Je suis également frustré par les limites des expériences statiques et trop téléguidées. Nous avons dépassé tout ça depuis un moment. Avec Fracked, nous avons voulu créer un jeu en réalité virtuelle réunissant tous ces ingrédients, qui combine les combats et les déplacements libres au sein d’une même expérience, un peu comme on passe d’un déplacement à pied à la conduite de véhicules dans un jeu d’action.

Dans Fracked, le joueur incarne un héros parachuté en plein combat. Vous vous retrouvez pris au piège d’un gigantesque complexe de fracturation hydraulique dans une région désormais contrôlée par des fous interdimensionnels armés jusqu’aux dents, les Fracked ! Vous êtes le dernier espoir de ce monde et devez les éliminer avant qu’il ne soit trop tard. Ne tournons pas autour du pot : le ton du jeu est audacieux, irrévérencieux et sans concession.

Son gameplay est également rapide, grisant et accessible. Vous pourrez skier, courir, escalader, faire du base jump ou encore de la tyrolienne, et passer d’une action à l’autre de manière fluide. Ici, pas de séquences scriptées ni de cinématiques : tout est piloté par les commandes, les déplacements et les actions du joueur. Les combats eux aussi sont spontanés, combinant des mouvements libres pour contourner les ennemis, parer leurs attaques et recharger les armes de manière tactile. Nous n’avons montré jusqu’à présent que la partie émergée de l’iceberg, et il nous tarde de vous dévoiler tout ce que le jeu a à offrir dans les prochains mois.

Voici quelques autres pépites du jeu que j’aimerais vous dévoiler :

C’est un véritable jeu en réalité virtuelle spécialement pensé pour les manettes de détection de mouvement PS Move ! Pour escalader, faire de la tyrolienne, recharger et interagir avec le monde, les joueurs devront faire corps avec le protagoniste. Rien de tout cela n’aurait été possible avec une manette classique.

Pour le ski, vous devrez vous pencher pour vous diriger. Comme le reste du jeu, tout est intégré aux combats. Nous vous en dévoilerons davantage à ce sujet dans les semaines à venir.

Nous avons surnommé les combats à l’arme à feu « course et protection », car ils combinent la course et l’action à l’arme à feu avec un système d’esquive novateur, offrant un tout nouveau style de combat en réalité virtuelle. Non seulement le gameplay est différent de tout ce que vous connaissez, mais il vous procurera aussi des sensations inédites.

Pour exploiter tout le potentiel de la réalité virtuelle et de notre vision libre à 360˚, nous avons conçu des combats en arène ajoutant une touche de verticalité.

Nous avons opté pour une vision novatrice et stylisée du cinéma d’action classique, un peu comme une version 2021 de Piège de cristal ou de Cliffhanger. Si vous grattez un peu la surface, vous remarquerez également une satire à la Robocop sur l’avidité des entreprises et l’urgence imposée par le changement climatique. Si Paul Verhoeven avait fait un jeu en réalité virtuelle (ce qui serait absolument GRANDIOSE), nous pensons qu’il ressemblait tout à fait à Fracked !

Ce jeu aura des améliorations pour la PS5 ! Ceux qui joueront à la version PS5 bénéficieront d’une fréquence d’images, d’une résolution et de temps de chargement améliorés. Mais que ceux qui joueront sur PS4 et PS4 Pro se rassurent : le jeu reste incroyable et son gameplay identique.

Au passage, toute ressemblance entre le nom du jeu et une insulte en anglais est purement fortuite…

Il nous tarde que vous puissiez l’avoir entre vos mains. Fracked sortira cet été en exclusivité sur PS VR. En attendant, nous aimerions connaître votre avis ! Donnez-le-nous dans les commentaires ci-dessous.