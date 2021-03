Song in the Smoke : un jeu de survie extrême dans un monde fantastique fascinant arrive sur Oculus et PS VR

Après Skulls of the Shogun et GALAK-Z, shooter rétro qui avait été adapté en réalité virtuelle avec GALAK-Z: The Virtual, 17-BIT veut continuer à faire vivre le petit monde de la VR avec une production alléchante. Song in the Smoke veut pousser le concept du jeu de survie loin, très loin, en nous invitant à confectionner nos vêtements, fabriquer nos antidotes, creuser nos trous, ficeler nos arcs, tailler nos silex, faire notre feu et plus encore. Le monde étrange qu'il nous fera explorer sera peuplé de créatures à la fois familières et fantastiques, qui seront toutes ou presque une source de danger. Et si la survie est la priorité, la clé de cette aventure austère réside peut-être dans la lumière verte aperçue en haut d'une colline, qui nous demandera beaucoup de courage et de soin pour être atteinte en toute sécurité.



Pour les détails, voici ce que dit le producteur Rich McCormick sur le PlayStation Blog :



Le soleil se couche, et les arbres projettent leur ombre au cœur de la forêt. Votre feu décline et sa lueur vacille dans l’obscurité. Dans les buissons, vous entendez un grognement, grave et affamé.

Vous n’avez qu’une chose en tête. Comment vais-je passer la nuit ?

C’est la question que l’équipe de 17-BIT veut que vous vous posiez chaque fois que vous jouerez à son tout nouveau jeu de survie en réalité virtuelle, Song in the Smoke, qui arrivera sur PS VR en 2021.

L’univers de Song in the Smoke est à la fois magnifique et mortel. Heureusement, il offre au joueur toute une variété de possibilités pour tenter de survivre un jour de plus. Lorsque le bruit d’un monstre dans les buissons se rapproche, vos différentes options fusent dans votre tête.

Vous pourriez fabriquer une arme plus puissante. Vous avez une branche d’arbre sous la main : vous pourriez utiliser votre couteau pour vous sculpter un nouvel arc dont la corde serait le tendon d’une créature que vous avez mis à sécher hier. Ou peut-être pourriez-vous fendre votre morceau de bois en deux pour allumer un feu salvateur et prier pour que ses flammes tiennent les menaces à distance toute la nuit ?

Vous pourriez aussi inverser la tendance et devenir le chasseur et non la proie. Vous pourriez vous tapir dans l’ombre, puis pister la bête en suivant son odeur et ses traces. L’idéal serait de vous accroupir dans les hautes herbes, de prendre le temps de souffler, puis de lui décocher une flèche en plein cœur.

En explorant les environs, vous pourriez peut-être trouver un autre camp avant la tombée de la nuit. Vous avez vu une étrange lueur verte au sommet d’une falaise hier, mais la nuit approchait et vous avez dû rebrousser chemin pour regagner la chaleur de votre feu de camp. Il fait encore jour. Vous pourriez escalader la falaise et découvrir les mystères qu’elle cache en utilisant une torche pour vous éclairer et faire fuir les animaux nocturnes.

Tenir ou périr

Dans Song in the Smoke, votre priorité est de survivre. Autrement dit, vous devrez chasser et trouver de la nourriture pour ne pas mourir de faim, ou encore choisir des lieux sécurisés pour établir un campement et ainsi éviter l’épuisement. De plus, il vous faudra concocter des antidotes et des mixtures de soin pour combattre le poison et guérir vos plaies, mais aussi lutter contre le froid en confectionnant des vêtements et en allumant des feux lors de vos déplacements entre les forêts, les plateaux et les pics enneigés.

N’oublions pas non plus les nombreux prédateurs qui habitent ce monde hostile. Le bestiaire de Song in the Smoke a une présence tangible que seule la réalité virtuelle peut retranscrire, et les attaques de ces créatures vous donneront l’impression d’avoir été heurté par un train couvert de fourrure. Face à leurs griffes et à leurs crocs acérés, vous aurez une arme, un gourdin de fortune, qui vous aidera à parer leurs assauts. Affronter un lion furieux de 200 kg n’est pas une mince affaire, mais si vous esquivez au bon moment, vous pourrez désorienter l’animal assez longtemps pour vous fondre dans le décor. Vous pourriez aussi riposter, en vous défendant farouchement avec vos manettes de détection de mouvement jusqu’à ce qu’il reparte la queue entre les jambes. Avec un peu de chance, vous pourriez même le neutraliser une bonne fois pour toutes et utiliser sa dépouille comme un trophée ou y glaner de précieuses ressources.

Une leçon de survie en terre hostile

C’est un monde dangereux, mais grâce à PS VR, votre survie est entre vos mains. Vous mangez en amenant les aliments jusqu’à votre bouche ; vous préparez des mixtures en broyant les herbes avec des outils, avant de les verser dans des récipients ; et vous sculptez le bois à l’aide de votre couteau. Quand vous devez vous défendre ou chasser votre nourriture, vous pouvez compter sur vos instincts humains. Tirer à l’arc vous semblera naturel : vous n’aurez qu’à bander la corde à l’aide des manettes de détection de mouvement, aligner votre œil sur la flèche, puis décocher. Si vous visez correctement, votre cible touchée en plein cœur constituera votre pitance du soir. Si vous manquez votre cible, elle prendra peur et s’enfuira, et vous gaspillerez une précieuse flèche.

Pour vous nourrir convenablement, il vous faudra un feu. Creusez un trou, puis frottez deux rochers l’un contre l’autre en espérant obtenir une étincelle, puis travaillez les braises jusqu’à obtenir de belles flammes. Voilà votre précieux feu de camp, qu’il vous appartient d’alimenter. Avec suffisamment de combustible, il pourra brûler jusqu’au lendemain matin et ainsi repousser les créatures qui rôdent la nuit en vous assurant une bonne nuit réparatrice.

Avez-vous peur du noir ?

Si vous vous sentez d’humeur aventurière, vous pouvez allumer une torche et vous aventurer dans la pénombre. Les plus précieuses récompenses de Song in the Smoke se cachent dans l’obscurité, mais il faut rester prudent. La nuit est un véritable danger, comme elle l’était pour nos lointains ancêtres, et vous ne serez pas le seul à errer dans la forêt une fois la nuit tombée. Les prédateurs, tapis dans l’ombre, vous observent à travers les ombres projetées par votre torche vacillante. Mais quelque chose d’autre se terre en ces lieux, quelque chose de primitif, qui erre au beau milieu de la nuit.

Progressivement, alors que vous explorerez votre environnement et commencerez à apprendre ses secrets, à trouver des objets et à affronter vos prédateurs, vous ferez plus que survivre : vous prospérerez. Vous pourrez fabriquer de meilleures armes, des supports pour tanner et faire sécher les peaux servant à améliorer vos objets, et même vous confectionner des vêtements plus chauds et plus résistants. Quand vous serez prêt, vous pourrez commencer à planifier votre départ vers une nouvelle zone, le mystérieux et gigantesque arbre que vous voyez au loin, poussé par les visions d’un étrange chaman qui semble venir d’un autre monde.

À première vue, le monde de Song in the Smoke est similaire au nôtre, mais plus vous passerez de temps dans ses espaces magnifiques, plus son étrangeté vous apparaîtra évidente. Les daims s’abreuvent à des points d’eau situés tout près de bipèdes dangereux recouverts de plumes violettes ; d’étranges créatures semblables à des fouines gambadent dans les feuillages avant de disparaître dans les sous-bois. Aventurez-vous un peu plus loin et vous tomberez peut-être nez à nez avec un animal aussi grand qu’un énorme rocher. Votre quête vous semblera peut-être solitaire, mais avec un peu de chance, vous apercevrez des âmes amicales pour vous guider, ou les restes de personnes qui vous ont précédé.

Choisissez la vie

Chaque fois que vous jouez à Song in the Smoke, nous voulons que vous vous posiez les mêmes questions. Dois-je fabriquer un nouvel arc ou me contenter de celui que j’ai déjà ? Ce camp est-il bien situé, ou mieux vaut-il que j’emporte mes affaires et m’installe dans la grotte nichée dans la falaise ? Suis-je prêt à affronter cet étrange monstre brillant que j’ai aperçu sur la crête ?

Et, plus important que tout : comment vais-je survivre ? Dans Song in the Smoke, c’est à vous de décider.