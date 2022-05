Garden Life : Nacon dévoile une simulation de jardinage relaxante

Nacon a déjà pas mal de jeux de simulation dans son catalogue d'édition, comme Train Life: A Railway Simulator, Hunting Simulator 2 ou encore Bee Simulator. Et il vient de rajouter Garden Life, un jeu de simulation de jardinage développé par stillalive studios, déjà derrière les Bus Simulator.

Cette fois, le studio laisse de côté les grandes villes embouteillées pour nous emmener dans « un environnement aussi pittoresque que magnifique ». Les joueurs devront ainsi planter, cultiver, décorer et gérer leur jardin, avec un gameplay réaliste et relaxant à la fois, le tout porté par « un style visuel chaleureux ». Il sera ainsi possible de cultiver de véritables fleurs, arbustes, fruits et légumes générés de manière procédurale grâce à une technologie de simulation de visualisation de croissance, pour des plantes uniques, tout en prenant en compte les conditions météorologiques pour en prendre soin. Kay Luthor, productrice de Garden Life mais aussi titulaire du diplôme HDF et lauréate du prix Chelsea de Jeune fleuriste de l’année au Royaume-Uni en 2016, rajoute :

Gaming et jardinage : nous avons toujours rêvé de marier ces deux hobbies pour créer une expérience relaxante et étonnante. Nous avons voulu partager notre passion et notre expérience du jardinage à travers Garden Life, et offrir aux joueurs la possibilité de créer le jardin qui correspond à leur vision et à leurs désirs, tout en y ajoutant un style artistique unique qui évoque l’émerveillement et met en valeur la beauté de la nature.

Garden Life n'a pour le moment pas de date de sortie, ni même de plateformes officielles, et il faut se contenter d'un seul visuel pour découvrir l'ambiance relaxante qu'il nous promet. Vous pouvez retrouver Bus Simulator 21 à 31,49 € sur Gamesplanet.