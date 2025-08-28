GeForce NOW : 7 titres rajoutés au catalogue, dont le jeu Xbox du moment

Combien de jeux arrivent sur GeForce NOW cette semaine ?





Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette semaine, le constructeur de cartes graphiques introduit sept titres, dont le gros jeu Xbox Game Studios du moment.

Quels sont les jeux qui arrivent sur GeForce NOW cette semaine ?





NVIDIA rappelle The Rogue Prince of Persia est déjà disponible dans le catalogue de GeForce NOW et il vient de passer en version 1.0. De plus, Path of Exile 2 sera jouable gratuitement du 29 août au 1er septembre, via le service de streaming du constructeur. Voici la liste complète des titres qui rejoignent le service de NVIDIA cette semaine :

Gears of War: Reloaded (Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, 26 août) ;

(Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, 26 août) ; Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids (Nouvelle sortie sur Steam, 26 août) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 26 août) ; Make Way (Gratuit, nouvelle sortie sur Epic Games Store, 28 août) ;

(Gratuit, nouvelle sortie sur Epic Games Store, 28 août) ; Among Us 3D (Steam) ;

(Steam) ; Gatekeeper (Steam) ;

(Steam) ; Knightica (Steam) ;

(Steam) ; No Sleep for Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES (Steam).

Sur quelles plateformes est disponible GeForce NOW ?





GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks, NVIDIA SHIELD TV et sur les casques VR. Vous pouvez acheter Chip 'n Clawz vs. The Brainioids à 24,99 € sur Gamesplanet.