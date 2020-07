Ghost of Tsushima : les notes de la presse anglophone

Ghost of Tsushima est la nouvelle production de Sucker Punch qui s'invitera prochainement sur PS4. En attendant, les rédactions anglophones livrent leurs impressions et il semble que tout le monde ne soit pas d'accord... En effet, il y a des notes excellentes et très moyennes dans les parages. Globalement, que faut-il retenir de cette nouvelle aventure ?

L’évolution du personnage est bien pensée, plusieurs décors sont à couper le souffle, et certaines batailles sont palpitantes. Du négatif ? Le jeu manque de profondeur et est très répétitif, et certaines missions secondaires sont quelconques...

Pour rappel, la date de sortie de Ghost of Tsushima est fixée au 17 juillet 2020, le jeu est actuellement en précommande sur Amazon à 59,99 €.