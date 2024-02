Gigantic : le MOBA oublié de tous veut faire son grand retour

Qui se souvient de Gigantic ? Après avoir passé plusieurs années en alpha puis bêta, le MOBA free-to-play de Motiga est sorti en version finale à l'été 2017, avant de disparaître un an plus tard. Depuis, le titre a été oublié, mais voilà que Gigantic va faire son grand retour dans une Rampage Edition premium développée par Abstraction Games et édité par Gearbox Publishing.

Les studios ont modernisé l'expérience de jeu, Gigantic: Rampage Edition sera toujours un MOBA/hero shooter mais proposera désormais un mode Classé et des skins de héros au travers de mises à jour régulières. Les développeurs précisent que le titre sera jouable en cross-play, de nouveaux personnages et cartes seront disponibles, tandis que le gameplay sera amélioré. Comme Gigantic: Rampage Edition sera vendu 19,99 €, aucune microtransaction sera incluse, il faudra jouer pour débloquer du contenu, que ce soit les récompenses ou la monnaie in-game.

TOUT LE CONTENU DU JEU D'ORIGINE, ET PLUS ENCORE ! UNE SÉLECTION DE HÉROS ÉPIQUES – Il sera possible de choisir parmi 23 héros existants et 2 nouveaux venus disposant chacun de capacités offensives et défensives uniques, dont des compétences ultimes dévastatrices. Rejoignez un groupe (ou constituez le vôtre) et partez affronter l'équipe adverse dans une bataille décisive à 5 contre 5 !

NOUVEAUX HÉROS



ROLAND – Un chasseur de primes vétéran qui a perdu son bras, mais n'a pas perdu la main grâce à son grappin.





KAJIR – Un prédateur félin aux réflexes surnaturels qui se glisse dans l'ombre pour mieux fondre sur sa proie.

DE VASTES CARTES FAITES POUR L'ACTION – Préparez-vous à plonger dans un monde haut en couleur ! Foncez à travers des champs de bataille stratégiques peuplés de créatures qui vous aideront au combat, et battez-vous aux côtés d'immenses gardiens.

NOUVELLES CARTES



BAIE DE PICARO – Un paysage de bord de mer tout en verticalité, avec des allées sinueuses et un bateau pirate pour des escarmouches sans pitié.





DISTRICT AZUR – Un quartier industriel comportant une centrale à l'abandon, des entrepôts et des usines pleines de recoins où se cacher et tendre des embuscades.

DES OPTIONS DE PERSONNALISATION ET DE PROGRESSION – Façonnez votre héros préféré ! Élaborez des builds personnalisés correspondant à votre style de jeu, débloquez et équipez des apparences de héros et d'arme variées (dont de nouveaux skins qui n'étaient pas dans le jeu d'origine), et mettez la main sur du contenu additionnel pour vos héros à mesure de votre progression ! MODES DE JEU RUSH – Un mode plus accessible, rapide et effréné, offrant une expérience de jeu simplifiée pour permettre à tous les joueurs d'être au cœur de l'action en un clin d'œil.

CLASH – L'expérience de jeu en équipe intensément stratégique de la version classique de Gigantic est de retour, pour des matchs encore plus épiques.

PERSONNALISÉ – Créez vos propres parties en choisissant la carte de votre choix, et mesurez-vous à vos amis sur le champ de bataille... ou profitez simplement de l'action en mode spectateur. JEU MULTIPLATEFORME ENTRE CONSOLES ET PC : Faites équipe avec vos amis, même s'ils jouent sur d'autres plateformes ! MISES À JOUR GRATUITES APRÈS LA SORTIE : De nouveaux skins de héros et un mode Classé seront mis gratuitement à la disposition des joueurs peu après le lancement.

Gigantic: Rampage Edition aura droit à une bêta fermée sur PC via Steam du 22 au 23 février prochain, pour découvrir le nouveau mode Rush. La date de sortie de la version finale est fixée au 9 avril 2024 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.