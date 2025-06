Google va enfin proposer un SDK pour lunettes Android XR d’ici fin 2025

Lors de la conférence AWE 2025, Google a confirmé son intention de proposer des outils de développement pour les futures lunettes connectées reposant sur Android XR. Cette annonce marque une étape importante dans la stratégie du géant de Mountain View visant à structurer un écosystème plus ouvert autour de la réalité augmentée et mixte.

Aujourd’hui, la plupart des smartglasses disponibles sur le marché, comme les Ray-Ban Meta, fonctionnent avec des systèmes fermés. Il est ainsi impossible pour les développeurs d’y créer ou publier librement des applications. À l’image de ce qui s’est passé lors du lancement de l’iPhone avec l’App Store, Google souhaite poser les bases d’un écosystème où les développeurs pourront proposer des expériences variées, au-delà des usages préinstallés ou dictés par les fabricants.

Android XR est en réalité un terme générique qui regroupe plusieurs branches du système Android adaptées à des appareils immersifs. Il comprend notamment une version dédiée aux casques de réalité mixte, comme celui que prépare Samsung avec le projet Moohan, et une déclinaison plus légère destinée aux lunettes de réalité augmentée, parfois appelée Android micro XR. Les besoins étant très différents entre ces deux types d’appareils — les casques étant pensés pour des expériences 3D interactives complexes, les lunettes pour des interfaces plus simples, souvent en 2D, contrôlées par la voix ou un simple tap — Google travaille sur des outils distincts, adaptés à chaque usage.

Le SDK Android XR actuel, déjà en cours d’intégration avec le moteur Unity, permettra également de développer pour des lunettes dites "avec puck", c’est-à-dire des modèles disposant d’un module de calcul déporté. Cela concerne notamment les projets comme le XREAL Aura, qui se positionnent entre le casque autonome et les lunettes ultra légères. Pour les modèles plus simples, sans processeur embarqué puissant, Google prévoit de publier un SDK spécifique accompagné d’un émulateur. Ce dernier permettra aux développeurs de concevoir et tester des applications sans matériel physique, facilitant ainsi la préparation avant l’arrivée des premiers modèles commerciaux.

Cette ouverture technique s’accompagne d’un travail conjoint entre Google et Samsung sur une référence hardware, sans doute pensée comme un modèle standard autour duquel pourrait se structurer l’écosystème Android XR sur lunettes. Aucune date précise n’a encore été communiquée, mais la disponibilité du SDK et de l’émulateur est attendue d’ici la fin de l’année 2025.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté claire d’ouvrir le marché de la XR mobile, jusqu’ici freiné par des plateformes souvent verrouillées. En fournissant des outils accessibles, Google entend stimuler la créativité des développeurs et accélérer l’adoption de ses solutions logicielles pour les interfaces du futur. Il sera notamment intéressant de suivre la manière dont l’intelligence artificielle, via l’intégration de Gemini, viendra enrichir ces futures expériences.

À terme, la disponibilité de ces outils pourrait également exercer une pression sur les concurrents comme Meta ou Apple, qui devront sans doute envisager une ouverture plus large de leurs plateformes s’ils souhaitent encourager l’innovation autour de leurs produits.