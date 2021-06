Goosebumps Dead of Night donnera la chair de poule avec une version physique

Goosebumps Dead of Night est sorti l'été dernier, il plonge pour rappel le joueur dans un manoir hanté qui doit résoudre des énigmes tout essayant d'échapper à Slappy le Pantin Maléfique et son armée de monstres. Un titre sympathique qui va avoir droit à une édition physique.

Eh oui, GameMill Entertainment, Cosmic Forces et Just for Games viennent d'annoncer que Goosebumps Dead of Night va revenir à la rentrée avec une version boîte sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, la date de sortie est déjà fixée au 14 septembre 2021 sur ces deux plateformes. Pour rappel, le titre est aussi disponible sur PC et Xbox One, mais il faudra toujours se contenter des versions dématérialisées.

Goosebumps Dead of Night s'inscrit dans la franchise des jeux, films et livres Chair de Poule de R.L. Stine, que vous pouvez retrouver sur Amazon.

