Goosebumps Dead of Night : un jeu Chair de poule annoncé avec Slappy et Jack Black

Cosmic Forces vient de dévoiler aujourd'hui Goosebumps Dead of Night, un jeu d'horreur à la première personne attendu sur ordinateurs et consoles. Si vous parlez un peu anglais, ou si vous connaissez les livres, vous avez donc déjà compris qu'il s'agit d'un titre basé sur les romans Chair de poule. Le studio n'est d'ailleurs pas étranger à la franchise, il a déjà sorti Goosebumps Night of Scares, un titre en VR sobrement traduit par Chair de poule.



Goosebumps Dead of Night nous plongera donc dans l'horreur, les joueurs devront traverser trois chapitres et échapper à de nombreuses créatures comme Murder le clown, l'Annihilator 3000, des nains de jardin ou encore le loup-garou des marécages. Le but sera de récolter les pages du livre de Slappy le Pantin Maléfique, afin de l'enfermer. Les joueurs auront de l'aide, avec la présence de Nikola Tesla, le docteur Brewer et même R.L. Stine, doublé par Jack Black en personne. L'acteur a déjà incarné l'auteur des livres Chair de poule au cinéma, à deux reprises.

Le gameplay de Goosebumps Dead of Night fera donc la part belle à l'infiltration, une première bande-annonce est à retrouver ci-dessus. Il ne faudra de toute façon pas attendre bien longtemps avant de mettre les mains sur le titre de Cosmic Forces, Goosebumps Dead of Night est attendu dans le courant de l'été 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.