Grim Dawn annoncé et daté sur Xbox dans sa Definitive Edition

Diablo est une franchise culte et elle a évidemment inspiré beaucoup de monde. Crate Entertainment a développé pendant des années son hack'n slash, qu'il a finalement lancé en 2016 sur PC uniquement. Mais bonne nouvelle, voilà que Grim Dawn va enfin avoir droit à un portage sur consoles.

Le studio a en effet annoncé que Grim Dawn sera disponible le 3 décembre 2021 sur Xbox One et Xbox Series X|S, dans sa Definitive Edition. Ce bundle déjà proposé sur ordinateurs regroupe le jeu de base ainsi que les extensions Ashes of Malmouth et Forgotten Gods avec de nouvelles capacités et classes de personnages, sans oublier le mode de jeu Crucible, plus rapide et nerveux.

Rendez-vous le mois prochain pour découvrir Grim Dawn sur les consoles de Microsoft.