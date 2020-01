Dawn of Fear : une bande-annonce et une date de sortie pour l'exclu PS4 rétro et horrifique

PlayStation Talents est une initiative espagnole visant à promouvoir les créations du pays sur la console de Sony et, très prochainement, c'est Dawn of Fear de Brok3nsite et Good Game Publishing qui débarquera sur PlayStation 4. Voici une toute nouvelle bande-annonce de gameplay :

Comme vous pouvez le voir, Dawn of Fear s'inspire des survival-horror des années 90, que ce soit Resident Evil pour le manoir infesté de zombies et les caméras fixes, Silent Hill pour les énigmes ou encore Alone in the Dark pour l'ambiance générale. Bon, le titre étant développé par une petite équipe espagnole, la réalisation semble assez datée, mais leur amour pour les vieux jeux d'horreur est palpable.

Dawn of Fear suivra l'histoire d'Alex, un jeune homme au passé sombre, sa mère étant morte lors de son accouchement. Élevé par son père, il a grandi avec son demi-frère Max, mais lors d'un accident de voiture, ce dernier et le père d'Alex décédèrent. Alors qu'Alex essaye de reprendre une vie normale, sa belle-mère finit dans un hôpital psychiatrique, et trois ans plus tard, il reçoit une lettre lui annonçant la mort de celle-ci. Il est temps pour Alex de retourner au domicile, mais le lieu est devenu bien plus horrifique.

Dawn of Fear mélangera les énigmes, l'action, la gestion de l'inventaire, sa date de sortie est fixée au 3 février 2020 sur PlayStation 4 uniquement.