Gundam Evolution : Bandai Namco annonce la fermeture des serveurs du FPS free-to-play

C'est seulement en septembre dernier que Bandai Namco lançait sur PC Gundam Evolution, avant sa sortie quelques mois plus tard sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Il s'agit pour rappel d'un FPS free-to-play proposant des affrontements en arène façon hero shooters aux commandes de célèbres unités de la licence. Les saisons s'enchaînent depuis, mais il faut croire que le public n'est pas au rendez-vous ou que les microtransactions ne rapportent pas assez, car l'éditeur vient d'annoncer la fermeture des serveurs pour la fin d'année 2023...

Gundam Evolution fermera donc ses portes le 30 novembre prochain, avec avant ça encore deux saisons de contenu ajoutant quelques nouveautés. Voici ce que dit le long article du site officiel :

Merci à tous de jouer à Gundam Evolution. Je suis Kazuya Maruyama, le producteur exécutif de Gundam Evolution. C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons la conclusion de Gundam Evolution.

Le service du jeu prendra fin le 30 novembre 2023 (CET).

Notre volonté était de créer un jeu rassemblant les fans de jeu de tir à la première personne et ceux de Gundam. Nous avons mis tout notre cœur dans la confection d'un jeu de tir Gundam qui toucherait les joueurs du monde entier. Malheureusement, nous avons constaté que nous ne pouvions pas continuer à fournir un service en mesure de satisfaire nos joueurs. Nous tenons à exprimer notre plus sincère gratitude envers tous ceux qui ont apprécié jouer à notre jeu et qui nous ont soutenus au long de cette aventure. Nous prions nos fans et nos joueurs de nous excuser pour cette triste nouvelle.

Même si Gundam Evolution s'apprête à fermer ses portes, les mises à jour se poursuivront avec la Saison 6 (avec l'ajout d'une nouvelle unité et de deux nouvelles cartes) le 24 août (CEST) et la dernière saison (avec l'ajout d'une nouvelle unité et d'une nouvelle carte) le 26 octobre (CEST). Nous ferons tout notre possible pour que les joueurs puissent continuer à apprécier le jeu jusqu'à la toute fin.

Vous trouverez ci-dessous le programme principal jusqu'à la fin du service, ainsi que les changements en jeu et une FAQ. De plus, nous vous en dirons plus sur les détails au cours du Briefing de mission final, dont la diffusion est prévue le 22 juillet à 8h00 CEST. Nous espérons que vous serez des nôtres à cette occasion.

Bien que la fin de service de Gundam Evolution ne soit plus très loin, nos équipes de développement et d'administration continueront à travailler d'arrache-pied pour que les joueurs puissent continuer à apprécier le jeu.

Nous vous remercions pour votre soutien sans faille.

Programme jusqu'à la fin du service

La feuille de route complète jusqu'à la fin du service de Gundam Evolution sera présentée dans le Briefing de mission final, dont la diffusion est prévue le 22 juillet à 8h00 CEST.

Jeudi 27 juillet 2023, 3h00 CEST

Fin des nouveaux achats de pièces EVO

Fin de la vente des capsules de PE limitées

Fin de la mise à jour des Capsule de PE, capsules de CAP et des capsules de tickets.

Le début des campagnes et des évènements peut différer de la date de la mise à jour de saison.

L'achat et la vente de pièces EVO seront clôturés à cette date. Vous pourrez continuer d'utiliser les pièces EVO déjà en votre possession après la clôture des nouveaux achats et jusqu'à la fin du service. De plus, veuillez noter que nous ne prévoyons pas de permettre le remboursement ou le retour des pièces EVO, des objets ou des services payants achetés précédemment.

Après la fin de la vente des pièces EVO, nous créerons plus d'opportunités pour gagner des points de capital grâce aux bonus de connexion, aux évènements et aux campagnes, afin de permettre aux joueurs de débloquer et découvrir les nouvelles unités. De plus, nous n'ajouterons plus de nouveaux objets ne pouvant être achetés qu'en échange de pièces EVO (seuls ceux qui sont déjà disponibles resteront dans la boutique).

Mise à jour de la Saison 6 le jeudi 24 août 2023 CEST

Plan d'ajout d'une nouvelle unité et de deux nouvelles cartes

Nous augmenterons la quantité de points de capital gagnés en jeu. Les joueurs pourront obtenir assez de points de capital pour débloquer les nouvelles unités sans avoir besoin d'acheter des pièces EVO.



Le début des campagnes et des évènements peut différer de la date de la mise à jour de saison.

Mise à jour de la Saison 7 le jeudi 26 octobre 2023 CEST

Plan d'ajout d'une nouvelle unité et d'une nouvelle carte

Nous augmenterons la quantité de points de capital gagnés en jeu. Les joueurs pourront obtenir assez de points de capital pour débloquer les nouvelles unités sans avoir besoin d'acheter des pièces EVO.



Cependant, comme le service approche de sa fin, il ne sera plus possible de remporter de titre spécial durant la Saison 7.



Le début des campagnes et des évènements peut différer de la date de la mise à jour de saison.

Fin de service le jeudi 30 novembre 2023 à 2h00 CET

Après la fin du service, il ne sera plus possible de jouer au jeu et les objets ne seront plus utilisables, y compris les pièces EVO.