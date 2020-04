Half-Life: Alyx, des nouvelles encourageantes de l'éditeur de niveaux

Ceux qui ont suivi la promotion de Half-Life: Alyx le savent peut-être déjà : Valve Software avait promis un éditeur de niveaux dans son jeu VR. Il avait un temps été prévu pour le lancement, mais même si le titre ne manque pas de possibilités, un tel mode n'est en rien disponible à cette heure.

Un joueur s'est plaint du manque de communication des développeurs à ce sujet sur ResetEra, et il a eu droit à une réponse d'un membre de Campo Santo, qui a collaboré au projet. Jake Rodkin, cofondateur du studio, a déclaré que l'éditeur de niveaux était désormais la priorité pour Half-Life: Alyx.



C'est la priorité de l'équipe maintenant que le jeu est terminé. Il y aura bientôt plus d'informations, mais nous y travaillons. Désolé, je n'ai pas de date précise, mais je suis sûr qu'il y aura bientôt plus de communication. La majeure partie de la semaine dernière a été consacrée aux correctifs post-lancement et au support technique.