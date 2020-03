Half-Life: Alyx, ça y est, un mod sans VR est disponible !

Nous en parlions il y a quelques jours, l’un des développeurs de Half-Life : Alyx avait déclaré qu’un mod sans VR du jeu ferait très certainement son apparition, puisque des moddeurs étaient déjà penchés sur le sujet. Eh bien, ce ne fut qu’une question de jours avant de voir le premier mod débarquer. Évidemment, il est important de signaler que le tout est actuellement un projet en cours avec de nombreux défauts qui doivent être corrigés.

Comme le démontre la vidéo ci-dessus partagée par Unreal Academy, pour jouer à Half-Life : Alyx à la souris et au clavier, il suffit de télécharger certains fichiers et de les placer dans le répertoire du jeu. Comme déjà mentionné, le mod a quelques soucis : les modèles 3D des armes n'apparaissent pas à l'écran et il y a un problème lié au saut. De plus, les cartes doivent être chargées manuellement pour être lues. Tout cela sera éventuellement résolu à l'avenir.

Pour rappel Half-Life Alyx est sorti le 23 mars dernier sur Steam.