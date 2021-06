BON PLAN : Half-Life: Alyx est presque à moitié prix !

Half-Life: Alyx, le nouvel épisode de la célèbre franchise éponyme entièrement tourné vers la réalité virtuelle et situé entre Half-Life et Half-Life 2, met en scène Alyx Vance et son père Eli dans leurs efforts pour organiser les débuts de la résistance contre la cruelle occupation de la Terre par le Cartel. Attendu de pied ferme par les fans depuis de très longues années, c'est ainsi qu'il débarque en réalité virtuelle avec une immersion jamais atteinte auparavant. À sa sortie en 2020, le titre de Valve a été applaudi par la critique et la licence continue aujourd'hui à s'imposer comme une référence dans le paysage vidéoludique de la réalité virtuelle. Avec une physique réaliste, un gameplay interactif et intense, une ambiance oppressante et soignée, et son univers légendaire, il est considéré comme le maitre étalon de la VR et continue aujourd'hui de rafler la tête du classement.

La grosse nouvelle du jour concerne son tarif qui bénéficie d'une réduction de -40 %, et ce, jusqu'au 8 juillet ! Half-Life: Alyx étant très rarement en promo, nous ne pouvons que vous conseiller d'en profiter pour vous plonger dans cette œuvre de science-fiction en VR.



