Half-Life: Alyx, un mod non VR pourrait arriver, un développeur en est persuadé

Half-Life: Alyx, sorti le 23 mars dernier, se révèle être une réussite ; ce qui est une véritable bonne nouvelle pour tous ceux qui attendaient impatiemment le retour de la licence... Malgré cela, des joueurs grincent un peu des dents, car à l’heure actuelle, il s’agit d’une production entièrement basée sur la réalité virtuelle. Mais pour ces fans, il reste une lueur d’espoir ! Des petits malins ont fouillé dans les fichiers et auraient trouvé un mode non VR à la base destiné aux développeurs, qui s’en servaient sûrement dans le but de résoudre les problèmes sans casque. Forcément, certains ont déjà tenté de profiter de cette expérience sans accessoire adéquat, mais le résultat n’en fut que mitigé ; des éléments comme les Gravity Gloves ne fonctionnent pas avec un clavier ou une manette.

Selon Robin Walker, l’un des concepteurs de Half-life : Alyx, interviewé par Polygon, pense qu'un mod (créé par la communauté) fera forcément son apparition tôt ou tard.

Oui, ça va arriver. Je ne suis pas contre, mais pour être en adéquation avec les autres membres de l'équipe, je ne veux pas vous encourager à y jouer sans VR, mais ça va arriver. Je pense que les gens comprendront alors, je l'espère, pourquoi nous avons décidé de concevoir cette production en réalité virtuelle.

