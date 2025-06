Halo, Forza, Gears, Fable, les 25 ans de Xbox promettent d'être fous

Microsoft a tenu ce week-end son Xbox Games Showcase, édition 2025, en mettant un paquet de jeux en avant. Des titres attendus sur Xbox Series X|S et PC, mais également dans le Game Pass, voire sur PlayStation 5. Cependant, au cours de la présentation, le responsable des Xbox Game Studios Phil Spencer a teasé de très belles choses pour l'année prochaine.

En 2026, Xbox fêtera son 25e anniversaire. Eh oui, Microsoft a lancé sa console de salon en 2001 en Amérique du Nord et, même si elle n'a jamais réussi à rivaliser avec la PS2 de Sony en termes de ventes, elle aura marqué toute une génération de joueurs et lancé le constructeur sur ce marché. Et ça, Microsoft ne l'a pas oublié. Phil Spencer a ainsi déclaré à la fin du Showcase (avant le teaser de Call of Duty: Black Ops 7) :

L'année prochaine, Xbox célébrera ses 25 ans. C'est un cap important pour la plateforme et les franchises que vous avez rendues populaires. Nous n'y serions pas arrivés sans tous ceux qui nous ont suivis dans ce voyage. Nous comptons ramener une nouvelle génération de joueurs sur ces franchises emblématiques. Je suis fier d'annoncer que les joueurs célébreront les 25 ans de Xbox avec un nouveau Fable, le prochain Forza, Gears of War: E-Day et le retour d'un classique qui nous accompagne depuis le début.

Sans pression, Phil Spencer vient donc d'officialiser un nouveau jeu Forza, sans doute Forza Horizon 6, le cinquième opus datant de 2021 déjà. Quant au classique des consoles Xbox, il ne faut sans doute pas chercher bien loin, il devrait s'agir d'un nouveau Halo ! Reste à savoir s'il s'agira d'un titre réellement inédit ou du remaster sous Unreal Engine 5 du premier volet Halo: Combat Evolved, au cœur d'une ancienne rumeur. Rajoutons à cela les Fable et Gears of War: E-Day déjà annoncés et nous devrions avoir une année 2026 dantesque du côté de Xbox, si les délais sont tenus.

Pour rappel, Microsoft publie désormais ses jeux développés par ses Xbox Game Studios sur PlayStation 5, tout porte à croire que ces titres suivront la tendance. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Indiana Jones et le Cercle Ancien - Édition Premium sur PS5 à partir de 99,99 € sur Cdiscount, Fnac et Leclerc.