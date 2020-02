Heavy Rain a 10 ans : un jeu très personnel pour David Cage, qui revient sur son développement

Heavy Rain a 10 ans. Eh oui, le titre de David Cage et Quantic Dream est sorti le 24 février 2010 en Europe sur PlayStation 3, et il a marqué un tournant pour le studio parisien. Après Omikron: The Nomad Soul, un jeu d'action et d'aventure proposant des séquences originales et variées, mais finalement assez classique dans l'ensemble, Quantic Dream s'est essayé à la narration directement inspirée du cinéma avec Fahrenheit, mais le studio a vraiment rencontré le succès critique et commercial en 2010, avec Heavy Rain donc.

Vous connaissez sans doute déjà le jeu, mais pour rappel, il suit l'enquête de quatre personnages cherchant à retrouver Shaun, jeune garçon enlevé par le Tueur aux origamis. Un véritable thriller qui est partiellement inspiré de ce qu'a pu vivre David Cage. Comme le raconte le directeur du jeu dans un long et intéressant billet publié pour les 10 ans de Heavy Rain, c'est lorsqu'il a perdu pendant quelques minutes son fils de six ans dans un centre commercial qu'il a ressenti les mêmes peurs qu'Ethan Mars, père de Shaun, et il a voulu retranscrire ces émotions dans un jeu vidéo. Heavy Rain est donc un jeu très personnel pour David Cage, et il n'a pas hésité à y inclure d'autres parts de lui-même dans le jeu, sur la paternité et la peur de la mort, la séquence où Ethan doit se couper un doigt fait même écho à un accident où David Cage s'est coupé deux doigts à l'âge de six ans.

Heavy Rain est donc un jeu essentiellement psychologique, qui met le gameplay de côté pour raconter une histoire, mais après quatre années de développement, David Cage et Quantic Dream n'étaient pas certains que les joueurs allaient être réceptifs au jeu, et à ce que son réalisateur voulait faire ressentir. Des peurs logiques qui ont quand même été diminuées lorsque les développeurs ont rajouté à Heavy Rain la bande originale composée par Normand Corbeil, permettant de transcrire encore mieux toutes les émotions de l'image. Bien évidemment, la suite, vous la connaissez, Heavy Rain a globalement séduit les joueurs et la critique, les fans ont été nombreux à partager ce qui les a touchés dans le jeu à Quantic Dream après le lancement. Le studio a continué sur cette lancée avec Beyond: Two Souls puis Detroit: Become Humain.

Ce jeu a changé de manière profonde et définitive ma façon d’écrire et de penser ce média. Heavy Rain aura toujours une place très spéciale dans mon cœur.

Si David Cage nous raconte tout cela, c'est donc bien sûr pour les 10 ans d'Heavy Rain, mais également pour reparler de la version PC, arrivée l'été dernier sur l'Epic Games Store et qui aura très prochainement droit à une édition physique, de même que les autres jeux de Quantic Dream développés par la suite.

