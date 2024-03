Helldivers 2 : le studio racheté par Sony ? Le patron d'Arrowhead répond

Arrowhead Game Studios a fait très fort avec Helldivers 2, un jeu de tir coopératif à la troisième personne mettant en scène des soldats de la Super-Terre devant affronter des insectes géants extraterrestres, dans la pure veine de Starship Troopers. Un titre qui a explosé les compteurs, faisant sans doute le bonheur de Sony.

Ces dernières heures, une rumeur lancée par l'insider Haothors, indiquant qu'Arrowhead Game Studios serait racheté par Sony. Depuis plus de 10 ans, le développeur ne fait que des jeux pour PlayStation et ordinateurs, il serait logique que Sony veuille garder cette équipe au plus proche de lui, surtout pour faire vivre Helldivers 2 le plus longtemps possible. Mais tout cela est complètement faux, comme l'a annoncé Johan Pilestedt, CEO d'Arrowhead Game Studios, sur X/Twitter, se moquant même au passage d'un photomontage (réalisé par un internaute et non par l'insider) utilisant un vieux logo du studio datant de 2008.

This is fake... Unless I've missed something ????



Also, a really shitty old logo from 2008 or so when we just started the studio. — Pilestedt (@Pilestedt) March 6, 2024

Même si l'insider a parfois visé juste, Haothors a désormais supprimé son compte X/Twitter, les internautes ne rigolent pas avec les fausses rumeurs. L'insider avait également affirmé qu'une officialisation de Ghost of Tsushima sur PC serait faite aujourd'hui, reste à savoir s'il a tort sur toute la ligne ou non. Vous pouvez retrouver Helldivers 2 à partir de 35,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.