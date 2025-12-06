Heroes Together VR : Quand la coopération réinvente le dungeon crawler en réalité virtuelle

Le studio Basement Bunker Labs prépare une nouvelle expérience où la coopération tient une place centrale. Heroes Together VR se présente comme un jeu d'action en vue subjective qui reprend les codes du dungeon crawler tout en misant sur un fonctionnement roguelite. Le joueur explore un monde brisé où Tetherfall, dernier refuge encore debout, tente de résister aux assauts du chaos. Le cœur de l'aventure repose sur une mécanique simple à comprendre. Chaque partie génère un parcours inédit et invite les joueurs à unir leurs forces pour progresser au rythme d affrontements et de découvertes qui évoluent d une session à l'autre.

L'équipe met en avant un univers qui réunit fantasy et action accessible. Deux classes jouables sont confirmées pour le moment : un Chevalier orienté protection et corps-à-corps, ainsi qu'un Archer plus mobile et spécialisé dans la distance. L'objectif consiste à renforcer la complémentarité entre les différents rôles et à encourager la communication pour surmonter les situations délicates. Le studio annonce déjà l'arrivée d'autres héros et laisse entendre que plusieurs styles de jeu distincts viendront enrichir les futures mises à jour.

L'ensemble repose sur des environnements générés de manière dynamique. Les biomes changent, les monstres se renouvellent et les événements apparaissent de façon aléatoire. Le joueur s'engage dans une exploration qui ne se déroule jamais de la même manière. Le principe du roguelite fonctionne ici comme une promesse de rejouabilité tout en soutenant une progression collective. Le monde se reconstruit à mesure que l'équipe avance et chaque tentative ouvre la voie à de nouvelles capacités ou à un meilleur équipement. Le studio précise que l'expérience est pensée avant tout pour la coopération, même si une aventure en solitaire reste possible.

Le scénario place Lord Sunder au centre du conflit. Son influence plonge les régions voisines dans l'instabilité et transforme les créatures locales en menaces imprévisibles. Le joueur n'incarne pas un élu ni un héros solitaire, mais un voyageur chargé de réparer les liens qui maintiennent encore l'équilibre du monde. La narration reste discrète et accompagne la progression sans interrompre l'action.

Heroes Together VR est annoncé sur Meta Quest 3, Meta Quest 3S et SteamVR. Le studio vise une sortie en 2026 et partage pour le moment des images issues d'une version pré-alpha. Certains éléments visuels restent provisoires et la variété des adversaires demeure encore limitée. Le développement semble toutefois avancer dans une direction cohérente. Le projet cherche à proposer une aventure coopérative fondée sur un rythme clair, des rôles définis et une progression qui repose sur la répétition maîtrisée des parties.

Le site officiel indique également la présence d'une interface et de sous-titres en français pour la version Steam. Cela laisse penser que l'accessibilité sera un point important dès le lancement. Le potentiel de croissance dépendra de la diversité des classes à venir ainsi que de la capacité du studio à proposer suffisamment de contenu pour soutenir la boucle roguelite sur la durée. Les bases posées aujourd'hui suggèrent un jeu qui pourrait trouver sa place si le suivi continue de manière régulière. Vous pouvez vous inscrire sur le site officiel pour essayer de participer à l'alpha.