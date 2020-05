Héros, pixels et pièces : les cryptomonnaies dans l’univers du jeu vidéo

Les cryptomonnaies sont de plus en plus utilisées dans notre quotidien. Que ce soit pour l’achat d'un burger chez Burger King ou d’une pizza Dominos, ou encore pour la réservation d’un vol. Dans l’industrie du jeu, la cryptomonnaie est également à l’origine d’un grand nombre de jeux tendance jouables sur mobiles, en ligne ou sur PC.

Le Bitcoin et l’industrie du jeu





Le Bitcoin est une monnaie basée sur un système peer-to-peer dont le fonctionnement s’adosse sur la technologie blockchain. Cependant, à ce jour, il est devenu bien plus qu'un simple moyen de paiement. L’utilisation du Bitcoin induit de nombreux avantages comme des transactions peu coûteuses, instantanées et une plateforme sécurisée.

Le marché de la cryptomonnaie permet un partenariat entre divers individus et industries, notamment dont l’industrie du jeu vidéo. Certaines entreprises et plateformes telles que Twitch, Steam, BMI Gaming et bien d’autres, acceptent les cryptomonnaies pour l’achat de leurs produits. Tandis que certains jeux sont réservés exclusivement aux cryptomonnaies.

En plus du vaste marché de la cryptomonnaie, la technologie Initial Coin Offering (ICO) où l’idée est de permettre aux personnes intéressées d’investir dans des studios, a vu le jour. Les studios reçoivent des investissements en argent, et les utilisateurs reçoivent en échange des jetons qui peuvent par exemple servir d’actions.

La cryptomonnaie à toute épreuve





Il existe de nombreux jeux vidéo en ligne avec lesquels vous pouvez jouer avec des cryptos. Certains vous aident à gagner des pièces, tandis que d’autres vous permettent de vous divertir.

Spells of Genesis

Dans ce jeu mobile, disponible dans l’App Store et Google Play, vous collecterez des cartes magiques pour vous permettre de remporter la victoire dans la vallée askienne. En plus des portefeuilles cryptos, vos cartes sont enregistrées sous le même serveur, tout au long de la progression de votre héros.

Retrouvez les meilleures cartes et les plus rares avec le Bitcoin.

Beyond the Void

Dans la droite ligne des PUBG, League of Legends ou Dota 2, téléchargez un portefeuille Ethereum pour gagner des jetons dans ce jeu, le Nexium (NXC). Cette arène de bataille multijoueurs en ligne vous permettra de vous déplacer pour combattre les autres sur un vaste champ de bataille de vaisseaux spatiaux!

Le jeu utilise la cryptomonnaie NXC pour l’achat d’articles, des armes et plus encore. Les joueurs peuvent encaisser librement leurs pièces dans le jeu en utilisant la plateforme ETC quand ils le souhaitent.

Fortunium

Il existe une variété de jeux de machines à sous dans les casinos et autres sites web que vous pouvez faire tourner pour gagner des cryptos. Développé par Stormcraft Studios et Microgaming, ce jeu vous permet de faire tourner des bobines bien huilées de la roue, tandis que le monde steampunk s’étale sous vos yeux.

Game of Birds

Game of Birds n’est en aucun cas relié à la terre de Westeros. Ce jeu médiéval met en vedette l’héroïsme d’un poussin courageux projetant des oiseaux bombe à ses ennemis, les hiboux ! Le jeu sous iOS accepte les paiements en BTC et les envoie directement dans le portefeuille numérique du joueur.

D’autres jeux de MandelDuck offrent les mêmes bonus, visant à partager ces pièces au grand public.

Cryptos Against All Odds

Préparez-vous à faire l’expérience d’un monde avancé des cryptos, pendant que vous faites s’affronter les pièces les unes contre les autres dans ce jeu tactique ! Prochainement commercialisé cette année, Cryptos Against All Odds consiste à défendre une tour où vous pouvez utiliser différents types de cryptos pour la défendre des attaques.

Les pièces disposent de caractéristiques spéciales telles que le réseau Lightning de BTC et ETC équipées de leur solution plasma ! Dans ce jeu, les défenseurs sont affectés par leur statut dans le monde réel, alors assurez-vous de prendre soin de vos pièces!

Ce prochain jeu de Pictagor Games vous en apprendra long sur le monde des cryptos !

La technologie ne cesse de réunir les communautés et de nouveaux produits continuent d'être développés chaque mois. La cryptomonnaie et les jeux vidéo sont ainsi de plus en plus imbriqués, créant ainsi une communauté internationale. Certains sont d'ailleurs persuadés que la simple existence de la technologie blockchain pourrait aider à limiter la fraude dans les jeux en ligne.