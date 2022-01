Horizon Forbidden West : le casting prend la parole en vidéos, donnant un aperçu des coulisses du développement

Vous reprendrez bien des nouvelles d'Horizon Forbidden West ? Hier, PlayStation et Guerrilla Games partageaient une excitante bande-annonce dédiée au scénario, qui introduisait plusieurs personnages qu'Aloy rencontrera lors de son aventure et qui ne seront pas tous amicaux. Quoi de mieux pour enchaîner derrière ça que de justement nous montrer les coulisses du développement et de donner la parole aux acteurs ayant joué le jeu de la performance capture. Et ça en fait du monde, comme vous pouvez le constater dans cette longue vidéo du jour.

Nous retrouvons donc Ashly Burch (Aloy), Lance Reddick (Sylens), John MacMillan (Varl) et John Hopkins (Érend) parlant de leur personnage, avec au passage quelques séquences inédites in-game. Et pour le coup, les nouveaux venus Noshir Dalal (Kotallo) et Carrie-Anne Moss (Tilda) ont aussi pris la parole. Et si vous n'en avez pas eu assez, chacun d'eux a eu droit à sa vidéo dédiée, avec des commentaires et aperçus supplémentaires, de quoi plaire à la communauté qui attend le jeu avec impatience.

La sortie d'Horizon Forbidden West est calée au 18 février sur PS5 et PS4. Vous pouvez le précommander sur Amazon à partir de 57,99 €.

Voir aussi : Horizon Forbidden West : une belle bande-annonce pour les Tribus de l'Ouest Prohibé et leurs villages