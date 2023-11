Housemarque (Returnal) : un départ qui va changer beaucoup de choses pour le studio

Les joueurs PlayStation connaissent bien Housemarque, studio finlandais connu pour Super Stardust, Dead Nation, Outland, Resogun ou encore Matterfall. Le studio avait lancé peu après la PlayStation 5 Returnal, une exclusivité depuis portée sur PC, un jeu de tir rogue-like qui séduit les amateurs du genre.

Returnal a été réalisé par Harry Krueger, comme d'autres précédents jeux du studio, mais voilà que ce dernier annonce aujourd'hui son départ de Housemarque ! L'information a été officialisée sur le site officiel du studio, via un communiqué rappelant que Harry Krueger aura passé plus de 14 ans chez Housemarque, il déclare ainsi :

Au cours de mes 14 années chez Housemarque, j'ai eu la chance incroyable de travailler sur un projet de rêve après l'autre, et j'ai eu le privilège de travailler aux côtés de personnes vraiment talentueuses et merveilleuses tout au long de mon parcours. Ce fut un honneur d'accompagner Housemarque dans ce voyage, d'être témoin de notre croissance depuis nos petits titres inspirés des jeux d'arcade jusqu'aux sommets magnifiques que nous avons atteints avec Returnal. Nous avons vraiment secoué les piliers du ciel ensemble, et je serai toujours fier de toutes les choses incroyables que nous avons accomplies en tant que studio. Partir de Housemarque a été une décision très difficile pour moi, mais je quitte l'entreprise avec rien d'autre qu'une profonde gratitude pour le passé et un optimisme éclatant pour l'avenir - avec un nouveau projet passionnant en préparation, une équipe fantastique qui est plus forte que jamais, et le soutien continu de Sony et des Playstation Studios, je sais que le chapitre le plus brillant de Housemarque n'a pas encore été écrit.