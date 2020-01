Stormdivers : Housemarque arrête le développement de son Battle Royale pour se concentrer sur un jeu encore plus gros

C'est lors de la gamescom 2018 que Housemarque dévoilait Stormdivers, encore un Battle Royale à la troisième personne, alors que le studio finlandais est surtout connu pour les top down shooter et les shoot'em up. Le titre devait sortir l'année dernière sur PC, mais les développeurs ont d'autres projets en tête.

Housemarque, qui fête cette année ses 25 ans, a publié un long message sur son site officiel expliquant qu'il avait mis le développement de Stormdivers en pause afin de focaliser ses ressources sur un nouveau titre, « le plus ambitieux et le plus gros jeu jusqu'à présent » pour le studio. Malheureusement, les développeurs restent encore bien mystérieux concernant ce projet.

Pour rappel, Housemarque est surtout connu pour des jeux orientés vers l'arcade, avec notamment Super Stardust, Dead Nation, Resogun et plus récemment Nex Machina et Matterfall.