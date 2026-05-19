OUTBLAST, le shooter arcade VR et écran plat daté via un trailer nerveux

Le 4 juin 2026, OUTBLAST tentera de faire parler la poudre sur Steam. Développé et édité par Rhino Rock Studios, ce jeu de tir arcade en science-fiction placera les joueurs aux commandes de l’intercepteur C11-28, lancé dans une mission de défense désespérée sur Perséon-6. L’objectif sera simple sur le papier, mais beaucoup plus tendu une fois en jeu, survivre à des vagues d’ennemis infectés avant l’effondrement du noyau planétaire.





Le scénario prend la forme d’une alerte critique. Une intelligence virale baptisée Typhon se répand dans le système, corrompt des districts entiers et rend les défenses classiques inutiles. Le joueur devient alors le dernier rempart face à cette contamination mécanique. Il faudra détruire les structures infectées, récupérer des fragments de données et améliorer son vaisseau au fil de la bataille.

Pensé comme un shooter frénétique, OUTBLAST misera sur l’anticipation, les réflexes et une progression rapide. Le jeu proposera cinq districts à défendre, chacun marqué par des menaces plus importantes et des boss inspirés de figures mythologiques, dont Hydra, Gorgon, Minotaure, Sirène et Typhon. Le studio met aussi en avant une dimension scoring avec des classements mondiaux, de quoi pousser les amateurs d’arcade à optimiser leurs parcours.





L’autre particularité du titre vient de sa double compatibilité. OUTBLAST pourra se jouer en réalité virtuelle, mais aussi sur écran plat, ce qui devrait permettre de toucher un public plus large. Sur VR, le jeu sera compatible avec les casques SteamVR, dont le Meta Quest, le Valve Index et le HTC Vive. Le studio précise également que les joueurs VR devront utiliser une manette avec joysticks analogiques.

Le titre a par ailleurs été conçu dès le départ pour le Steam Deck, avec une optimisation pensée pour des sessions courtes et accessibles. Rhino Rock Studios semble donc viser un format arcade facile à lancer, mais assez nerveux pour retenir les joueurs sur la durée. Le jeu proposera aussi 15 succès Steam, liés notamment aux parcours sans faute, aux tours rapides, aux séries d’éliminations et aux combos.

Spécificités annoncées par Rhino Rock Studios Frénésie arcade à haute intensité, avec boosts, bombes dévastatrices et vagues d’ennemis à éliminer.

Cinq boss d’élite à affronter, Hydra, Gorgon, Minotaure, Sirène et Typhon.

Amélioration du vaisseau en cours de partie grâce aux fragments de données collectés.

Classements mondiaux pour se mesurer aux autres joueurs.

15 succès Steam à débloquer, avec défis de précision, de vitesse et de combos.

Compatibilité VR et écran plat.

Prise en charge des casques SteamVR, dont Meta Quest, Valve Index et HTC Vive.

Optimisation annoncée pour le Steam Deck .

. Jeu pensé pour la manette, avec joysticks analogiques requis en VR.

Fondé en 2024 au Royaume-Uni, Rhino Rock Studios se présente comme un studio indépendant spécialisé dans les propriétés intellectuelles originales, les technologies émergentes, la VR et la réalité mixte. Avec OUTBLAST, l’équipe signe une proposition arcade directe, centrée sur l’action, la lisibilité et la rejouabilité. Reste maintenant à voir si cette mission sur Perséon-6 saura trouver son public entre les joueurs VR et ceux qui préfèrent rester sur écran classique.

OUTBLAST sortira le 4 juin 2026 sur Steam.