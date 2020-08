INTOX ou INTOX sur la Xbox Series X : Philou Spencaire confirme que la console sortira en Early Access

Ce n'est un secret pour personne : la Xbox Series X est attendue pour cette fin d'année 2020. À l'approche de la sortie de la console, cependant, de nombreux joueurs s'inquiètent et des zones d'ombre persistent : nous n'avons vu pratiquement aucun jeu tourner directement sur la console, aucun titre ne semble mettre en avant la puissance vantée par Microsoft, et les productions first-party qui tireront profit de la pleine puissance de la machine ne sortiront que dans deux ans, au moins.

Après avoir manié la langue de bois pendant de nombreux mois, Philou Spencaire, directeur de la branche Xbox chez Microsoft, nous a accordé une interview exclusive :

Monsieur Spencaire, nous avons l'impression que la console n'est pas prête. Nous n'avons toujours pas vu de gameplay enregistré sur la machine, nous n'avons eu aucune démonstration de la puissance de la console, et même dans vos productions, les titres qui tireront pleinement avantage de la console n'arriveront pas avant deux ans. Notre question est simple : la console est-elle prête à sortir cette année ?



En réalité, la Xbox Series X devait sortir en 2022. C'est ce que nous avions prévu. Mais Sony nous a pris de court avec l'interview de Mark Cerny pour Wired, en donnant de premières informations sur la console. Nous avons compris qu'ils comptaient lancer la PlayStation 5 dès 2020. Nous avons donc revu nos plans. La console sortira donc bien cette année, mais n'étant pas totalement prête, elle sera disponible en Early Access.

C'est à dire ?

Que la console va continuer à évoluer pendant deux ans. Que ce que les joueurs auront cette fin d'année ne correspond pas à notre vision complète de ce que doit être la Xbox Series X.

Comment les choses vont-elles évoluer ? La console n'est-elle pas prête ?

Le hardware est prêt. Mais pas le software : vu que la console n'était pas prévue avant 2022, nous n'avions pas envoyé de devkits aux développeurs. Ils ne les ont que depuis quelques mois et sont toujours en train d'apprendre à les maîtriser. C'est pour ça que vous n'avez toujours pas vu de gameplay tourner sur la console : aucun jeu n'est prêt.

Qu'en est-il des titres attendus au lancement ?

Ce seront les versions Xbox One qui tourneront en réalité. Le hardware va booster les performances pour offrir un gain sur la résolution et les performances, mais ce ne seront pas des versions Xbox Series X dans un premier temps.

Est-ce que cela explique l'arrivée dans un second temps du ray-tracing sur Halo Infinite ?

Tout à fait. Les développeurs de 343 Industries sont toujours en train d'étudier les devkits.

Était-il prévu que Halo Infinite sorte cette année ?

Non, il devait sortir en 2022 avec la console. Mais comme nous avons avancé la sortie de la console et qu'il nous fallait une grosse licence au lancement, nous avons avancé la sortie de Halo Infinite. Mais comme vous l'avez vu, si nous amputons deux ans de développement à un projet, ça a des répercussions. Voilà pourquoi il y aura de nombreux correctifs après le lancement.

Vous aviez assuré que les titres développés par les studios first-party seraient cross-gen pendant au moins deux ans...

En réalité, ce sont des titres développés sur Xbox One. La Xbox Series X sortant plus tôt que prévu et offrant des boosts de performance sur les titres Xbox One, nous avons décidé de les sortir également sur la console en les faisant passer pour des titres cross-gen.

Et qu'en est-il des titres développés exclusivement pour la Xbox Series X ? Forza Motorsport, Fable ?

La console devait initialement sortir fin 2022. Ces jeux sont attendus à partir de 2022 et auraient dû être les premières grosses exclusivités de la console. Nous avons avancé la sortie de la machine et de Halo Infinite, mais nous ne pouvions pas le faire sur tous les titres, d'où le fait qu'ils arriveront bien plus tard.

Certains titres, comme The Medium, sortent sur Xbox Series X et non sur Xbox One. Comment l'expliquez-vous si les développeurs n'ont pas eu les devkits à temps ?

Ce sont des versions Xbox One upgradées. Vous pouvez vous renseigner sur les configurations requises pour The Medium et vous constaterez qu'il serait tout à fait possible de faire tourner le jeu sur une Xbox One avec une bonne optimisation. Mais nous nous sommes entendus avec les développeurs pour le sortir uniquement sur Xbox Series X.

Concrètement, quel sera l'impact de cet Early Access pour les joueurs ?

À de rares exceptions près, ils n'auront pas de jeux développés spécifiquement pour la console pendant 2 ans. Ils auront des versions Xbox One upgradées grâce aux performances de la console. Des patchs réguliers amélioreront petit à petit l'expérience visuelle de leurs titres.

N'avez-vous pas peur que cette stratégie vous porte préjudice face à la PlayStation 5 de Sony ?

Avec nos 12 Téraflops ? Pas le moins du monde.