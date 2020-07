Xbox Series X : les jeux cross-gen vont continuer pendant 2 ans, pas d'exclusivité next-gen d'ici là...

Dans un sens, c’est bien pour ceux qui possèdent la Xbox One puisqu’ils auront encore deux ans pour y jouer avec des jeux récents, et puis lorsqu’ils achèteront la Série X ils pourront jouer à ces jeux, puisque production Microsoft alors très probablement compatible avec la fonctionnalité d’update One -> Série X.



Cependant, pour ceux qui ne possèdent pas de Xbox One et qui souhaitaient faire le grand pas sur Série X, c’est une douche froide puisque ce ne seront pas des jeux profitant pleinement des capacités de la console. Mais la question est surtout : d’ici deux ans, le potentiel complet de la console sera-t-il atteint, ou ils mettront encore plus de temps ?