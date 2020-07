Xbox Series X : une date pour le Xbox Games Showcase avec les jeux exclusifs !

Microsoft fait monter la sauce autour d'un événement dédié aux productions Xbox Game Studios pour la Xbox Series X depuis des semaines. Le discours officiel annonçait cette présentation pour juillet, tandis que les rumeurs le voyaient bien la semaine du 20, pourquoi pas même précisément le 23 juillet.

Dans le mille, Émile : VGC avait tout bon. Le constructeur vient de confirmer qu'il organiserait son Xbox Games Showcase le jeudi 23 juillet à 18h00 (heure française). Il pourra être retrouvé en direct sur Xbox.com, Facebook, Twitter, YouTube et Twitch : oui, Mixer est bel et bien mort et enterré. Et pour faire durer le plaisir, il y aura même un pré-show mené par Geoff Keighley sur YouTube Gaming sous la bannière du Summer Game Fest, dès 17h00.

Côté révélations, attendez-vous à des tonnes de jeux exclusifs et de titres édités par Xbox Game Studios. Halo Infinite, Everwild, Senua's Saga: Hellblade II, les projets de Turn10, Playground, The Initiative, Undead Labs, Obsidian, inXile et bien d'autres pourraient donc passer une tête à ce moment-là. La Xbox Series X n'est pas encore disponible en précommande, mais vous pouvez toujours vous tourner vers la Xbox One et ses différents modèles pour patienter.