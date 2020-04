INTOX ou INTOX sur la Xbox Series X : un partenariat inédit avec Tom Nook et Nintendo pour les joueurs devant changer de meuble TV

Il y a quelques semaines, Eurogamer proposait un comparatif entre la Xbox Series X et les 3 modèles de Xbox One. L'occasion de se rendre compte que la console de prochaine génération, de par sa forme atypique, prend énormément de place.

Certains joueurs se sont rendu compte d'une chose : aujourd'hui, pas mal de meubles TV proposent des espaces de rangement de faible hauteur. Il apparaît impossible que la Xbox Series X puisse rentrer dedans. Et pour certains, la partie supérieure du meuble est déjà occupée par la TV... Microsoft a étudié le problème, et a trouvé une solution : il a pris contact avec une étoile montante de l'aménagement, à savoir Tom Nook. Après plusieurs semaines de discussions, un accord a été trouvé. Voici ce que déclare Phil Spencer :

Tom a été génial. Il a réussi à créer des millions de meubles pour ses vacanciers en l'espace de quelques semaines, nous n'avons donc rien à craindre pour l'approvisionnement lors de la sortie de la console.

M. Nook, de son côté, a insisté sur le côté inédit de la démarche :

Si quelqu'un m'avait dit que je serais en négociations avec Microsoft, je ne l'aurais pas cru ! Mais vous savez ce que c'est, le sens des affaires prime sur tout. J'ai pris contact avec Nintendo. Ils ont vite vu qu'eux aussi seraient gagnants, puisqu'ils perçoivent une partie de mes ventes, et m'ont vite donné leur accord.

Concrètement, comment fonctionnera cet accord ? Il vous faudra tout d'abord une Nintendo Switch et une copie d'Animal Crossing: New Horizons. À l'approche de la sortie de la Xbox Series X, un nouvel objet fera son apparition en jeu : le meuble XSX. Vous devrez l'acheter et le mettre dans votre tente. Vous recevrez alors un e-mail avec un code de réduction à faire valoir sur la boutique officielle de Tom Nook : tomnook.nk. À noter que le site n'est accessible que depuis un MacNook Air.