S'offrir un smartphone à moindre coût, ce n'est pas si compliqué avec le reconditionné

L'iPhone reste un appareil mobile très demandé sur le marché, mais s'offrir les derniers modèles peut représenter un budget conséquent. S'il est toujours possible de les obtenir sur le marché de l'occasion, tout dépendra de l'état d'usage du produit, avec de bonnes ou de mauvaises surprises à la clé, et le tout sans aucune garantie.

La voie des produits reconditionnés peut être une alternative intéressante dans la mesure où les appareils mobiles sont testés, et les pièces défectueuses remplacées, avant d'être remis sur le marché, et avec cette fois-ci une garantie sur le produit.

Ensuite, tout dépendra du choix pour l'aspect extérieur : en parfait état avec une remise moindre ou bien avec quelques rayures, mais à un tarif plus abordable. Sur des plateformes spécialisées dans les produits reconditionnés comme le leader français Back Market, un iPhone 13 Pro Max reconditionné en parfait état sera proposé avec à un tarif réduit d'environ 10 % par rapport au prix du neuf, avec des ristournes supplémentaires pour un état correct.

L'autre intérêt d'opter pour un produit reconditionné est de prolonger le cycle de vie de ces produits électroniques très gourmands en ressources naturelles et en énergie lors de leur fabrication et ainsi de réduire leur impact environnemental sur l'ensemble de leur cycle de commercialisation.

Si l'exemple de l'iPhone est souvent pris pour évoquer le marché du reconditionné, c'est que ces smartphones se prêtent bien à cette réutilisation en profitant d'une demande soutenue et d'une faible décote, mais il est possible de trouver des smartphones Android haut de gamme comme des plus basiques ou répondant mieux à d'autres besoins (trouver rapidement un téléphone portable pas cher, remplacer un modèle cassé, perdu ou volé, etc.), ainsi que des accessoires comme des écouteurs sans fil TWS.