Accéder aux plateformes Netflix US ou Hulu avec Ivacy VPN à seulement 1 € par mois et avec 2 To de stockage cloud offerts !

La concurrence est de plus en plus forte dans le domaine des services de VPN pour notre plus grand bonheur. Cela permet de dénicher les meilleurs VPN aux meilleurs prix, car tous ces acteurs ne proposent pas la même qualité de services ni les mêmes fonctionnalités, prudence donc.

Pour rappel, le VPN permet entre autres de protéger vos données des personnes malveillantes, ou de contourner des blocages comme les limitations géographiques. Ivacy VPN est un service VPN reconnu depuis plus de 10 ans qui propose plus de 3500 serveurs répartis dans plus de 100 emplacements à travers le monde avec toutes les fonctionnalités que vous pouvez attendre d’un service VPN de qualité. Signalons que vous pourrez connecter jusqu’à 10 appareils simultanément, et ce sans limites de bande passante.

L'offre du jour ne devrait donc pas vous laisser indifférent, car Ivacy VPN casse ses prix sur son abonnement 5 ans avec de base 87 % de réduction ce qui revient à un tarif mensuel de seulement 1,10 € par mois. Mais nous avons réussi à obtenir un code de réduction supplémentaire réservé aux membres de Gamergen qui vous permet d'obtenir 10% de réduction supplémentaire avec le code Gamer10 ce qui amène le prix final à 59,83 € pour l'abonnement de 5 ans soit seulement 1 € par mois ! Royal ! Et pour couronner le tout, Ivacy vous offre gratuitement durant votre abonnement un espace de stockage cloud crypté de 2 To !

Ivacy VPN s'est notamment spécialisé dans le déblocage géographique, c'est-à-dire qu'il permet d'accéder aux nombreuses plateformes de streaming comme Hulu, la BBC, Disney+ et bien entendu Netflix US sans que ceux-ci n'arrivent à la bloquer. Idéal pour accéder à ces catalogues non accessibles avec votre simple abonnement français. Quoi de plus rageant en effet de payer pour Netflix et de ne pas pouvoir accéder, depuis la France, à certaines séries et films ? Faites attention lorsque vous choisissez votre service VPN, car tous ne permettent pas d'accéder à ces plateformes.

Signalons que dans le domaine du jeu vidéo Ivacy VPN peut également vous être utile. En vous localisant dans n’importe quel pays, vous pourrez ainsi avoir accès aux versions tests des jeux avant leur sortie par exemple.

Le service Ivacy VPN est compatible sur toutes les plateformes (Windows, MacOS, iOS, Android, Linux) ainsi que sur les navigateurs les plus populaires comme Firefox ou encore Chrome.

Si vous hésitez encore, l’offre est garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours, vous pouvez donc essayer la solution sans risques et vous faire votre propre avis.

